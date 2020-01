Michael Malarkey: guarda le foto del concerto di Londra

MICHAEL MALARKEY torna in Europa nel 2020 in tour con un nuovo album. Ecco le foto della data di Londra al Bush Hall di venerdì 10 gennaio 2020.

L’ attore e compositore statunitense aveva annunciato il tour europeo dopo un rapidissimo viaggio in UK per registrare il suo secondo album.

Nato in Libano, da padre americano di origini irlandesi e da madre inglese di origini arabo-italiane, nel 2006 si trasferisce a Londra per studiare recitazione alla London Academy of Music and Dramatic Art. Dopo varie apparizioni in cortometraggi e film, nel 2014 entra ufficialmente a far parte del cast della serie TV americana The Vampire Diaries, interpretando il vampiro Enzo, ruolo che gli consente di affermarsi al grande pubblico.

Sul palco nella sua seconda data del tour a Londra, Michael Malarkey ha suonato, oltre alle tracce contenute nei suoi precedenti lavori, i brani tratti dall’album “GRAVERACER” uscito il giorno stesso del concerto. L’artista sarà in Italia il 31 gennaio al Gate di Milano e chiuderà il tour in Spagna l’8 febbraio.