JOE BASTIANICH: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Marco Arici



Il grande Joe Bastianich, noto imprendiotre della ristorazione e volto celebre del programma Masterchef, arriva a farsi conoscere dal pubblico di Milano in una nuova veste, quella del cantante rock. L’artista si è esibito infatti all’Ecoteatro per presentare le sue “New York Stories“, uno show di musica e parole che accompagna l’uscita del suo primo album “Aka Joe“.

Il live è stato uno show speciale in una sala piena di curiosi, dove viene approfondita non solo l’anima di Joe Bastianich musicista, ma anche la sua parte più intima: il racconto della sua storia personale anche attraverso la sua nuova avventura discografica. Il lavoro, registrato a Los Angeles, esplora diversi generi quali alternative rock, alternative country, American music e trova spazio nel panorama musicale contemporaneo, pur proponendo delle sonorità legate al rock blues e al funky.

