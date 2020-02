HAMMERFALL + Battle Beast + Serious Black : fotografie del concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda

Foto di Andrea Ripamonti

Tornano in Italia gli HammerFall con nuovo album e stiamo parlando dell’undicesimo album per il gruppo svedes. Prima di loro si sono esibiti i finlandesi Battle Beast, capitanati dalla potente Noora alla voce. Ad aprire la serata sono stati invece i Serious Black.

Clicca qui per vedere le foto HammerFall + Battle Beast + Serious Black al Live Club di Trezzo sull’Adda (o sfoglia la gallery qui sotto).

HAMMERFALL: la setlist del concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda

Never Forgive, Never Forget

One Against the World

Heeding the Call

The Way of the Warrior

Any Means Necessary

Hallowed Be My Name

Blood Bound

Redemption

Hector’s Hymn

Natural High

Second to One

Renegade Medley

Keep the Flame Burning

Dominion

The Dragon Lies Bleeding

Last Man Standing

Let the Hammer Fall

Hammer High

(We Make) Sweden Rock

Hearts on Fire