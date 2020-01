GINO PAOLI: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Si è celebrato ieri al Teatro Dal Verme di Milano i 60 anni di carriera un pezzo della storia della musica italiana.

Gino Paoli, accompagnato al pianoforte dall’inseparabile compagno di viaggio Danilo Rea, ha messo in scena lo spettacolo Una Lunga Storia, con sul palco l’Orchestra da camera di Perugia in collaborazione con Umbria Jazz – diretta dal M° Marcello Sirignano, che ha proposto un Paoli in versione contemporanea ed inedita con i brani dell’ultimo lavoro di studio Appunti Di Un Lungo Viaggio.

Non potevano mancare i grandi classici del cantuatore genovese, questa volta accompaganto da tre grandi musicisti del jazz italiano come Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso) che già lo affiancano live anche nei concerti di Paoli canta Paoli.

Clicca qui per vedere le foto di Gino Paoli in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)