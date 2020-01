GAZZELLE fa scintille al Forum. Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto sold out di Milano

Foto di Giulia Manfieri

Poco meno di un anno dopo la tappa sold out del Punk Tour, Gazzelle (Flavio Pardini) torna a registrare il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Milano con il suo Post Punk Tour, partito mercoledì 15 gennaio da Firenze e diretto nei palazzetti di Catania, Roma, Bari e Napoli.

“Post Punk”, il nuovo progetto del cantautore romano uscito lo scorso ottobre, contiene tutti i già affermati successi dell’album “Punk”, uscito a fine 2018 e attualmente certificato disco d’oro, insieme a quattro brani inediti e già amatissimi dal pubblico: Settembre, Vita paranoia, Polynesia e Una canzone che non so. Queste ultime hit, insieme alle canzoni del disco di esordio “Superbattito”, e a singoli come Martelli e Meglio così, guidano un live che non perde nemmeno per un secondo la carica iniziale, sopra e sotto al palco.

Durante tutto il concerto i cori intonati dal pubblico a tratti sovrastano la voce emozionata del cantante, le amiche si abbracciano e gli innamorati si baciano. Sotto un cielo di stelle (le torce dei telefoni) e con la dedica di Tutta la vita ai presenti, si conclude un bellissimo concerto – una festa – che conferma Gazzelle come una delle voci di punta del panorama italiano di oggi.

Clicca qui per vedere le foto di Gazzelle in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

GAZZELLE – La setlist del concerto di Milano

Scintille

Non c’è niente

OMG

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Stelle filanti / Greta / Martelli / Meltinpot / Martelli

Polynesia

Zucchero filato

Vita Paranoia

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Encore:

Quella te

Scintille

Tutta la vita