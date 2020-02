DROPKICK MURPHYS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Dopo la data allo Sherwood Festival di Padova il 19 Giugno, sono tornati in Italia i Dropkick Murphys, una delle più importanti band del panorama folk punk mondiale. La band ha riempito l’Alcatraz di Milano facendo divertire il pubblico dall’inizio alla fine.

Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra ci regalano live scatenati e unici, il gruppo di Boston è capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l’allegria e la potenza della propria musica.

Dopo l’appuntamento di Milano, i Dropkick e le loro rullate punk rock hanno fissato un’altra data in Italia – l’unica per l’estate – al Festival di Majano (Udine) il prossimo 29 Luglio.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/dropkickmurphys2019

Ad aprire la serata il cantautore di Boston Jesse Ahern e l’energico Frank Turner And The Sleeping Souls, che ha scaldato il pubblico con sonorità irish folk e rock.

Clicca qui per vedere le foto dei Dropkick Murphys in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

DROPKICK MURPHYS – La scaletta del concerto di Milano

The Lonesome Boatman

The Boys Are Back

The Fighting 69th

Blood

Prisoner’s Song

Rocky Road to Dublin

The Bonny

The Wild Rover

The Battle Rages On

Sunshine Highway

First Class Loser

Your Spirit’s Alive

(F)lannigan’s Ball

Smash Shit Up

Cruel

God Willing

Amazing Grace

Citizen C.I.A.

Johnny, I Hardly Knew Ya

The State of Massachusetts

I Fought the Law

Out of Our Heads

Going Out in Style

Encore

Rose Tattoo

I’m Shipping Up to Boston

Until the Next Time

My Way

DROPKICK MURPHYS

DATA UNICA ESTIVA

MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020 – MAJANO (UDINE)

FESTIVAL DI MAJANO

Prezzo € 35,00 + ddp