DANIELE SILVESTRI: le foto e la scaletta del concerto di Villafranca di Verona

“Una serata che difficilmente dimenticheremo quella di Villafranca di Verona”, Daniele Silvestri affida ad un post l’emozione per il ritorno sul palco. Sabato si è tenuta nel Castello Scaligero di Villafranca di Verona, pieno nel massimo della capienza, la prima di una lunga serie di date che vedrà l’artista attraversare l’Italia.

“E non solo perché la prima – per tutti noi – dell’epoca Covid, quindi inevitabilmente zeppa di emozioni e sentimenti contrastanti, ma tutti forti e profondi da far venire la pelle d’oca. Ma anche per lo spettacolo di un pubblico meraviglioso in una altrettanto meravigliosa cornice.

Un misto di compostezza e calore che ci hanno commosso e inorgoglito dall’inizio alla fine. Il nostro pubblico è meglio di noi!! E noi da parte nostra – lasciatemelo dire – eravamo parecchio in forma. Sarà anche perché dopo questi mesi di angosce e incertezze, su quel palco ci era chiaro come non mai quale privilegio sia poter fare – ancora – un mestiere così bello. Per questo la parola con cui abbiamo iniziato ieri è la stessa con cui vi saluto adesso: grazie”.

Una platea di persone distanziate ma calorose hanno assistito alle 3 ore di live che Silvestri ha reso unico per nuovi arrangiamenti e brani che non eseguiva live da tempo. Con lui tutta la band, 7 musicisti, e un’emozione palpabile sciolta dal calore del pubblico.

DANIELE SILVESTRI – le prossime date del tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/danielesilvestri2021

23 luglio Cervere (Cn) Anima Festival

24 luglio Sant’Agata Bolognese (Bo) Festa Mobile

25 luglio L’Aquila Cantieri dell’Immaginario

1, 2 e 3 agosto Roma Auditorium Parco della Musica, Cavea

6 agosto Grado (Go) Parco delle Rose

7 agosto Treviso Suoni di Marca

9 agosto Berchidda (Ss) Time in Jazz con Paolo Fresu

10 agosto Cabras (Or) Dromos Festival

13 agosto Norcia (Pg) Festival Suoni Controvento

22 agosto Fasano (Br)

25 agosto Arezzo Music Fest

29 agosto Taormina Teatro Antico

4 settembre Cattolica (Rn) Arena della Regina

5 settembre Brescia

DANIELE SILVESTRI – scaletta del concerto di Verona

La cosa giusta

Io fortunatamente

Pochi giorni

Caro architetto

Le cose in comune

Sornione

La mia casa

Quali alibi

Precario è il mondo

Io non mi sento italiano (Giorgio Gaber cover)

Mi persi

Blitz gerontoiatrico

Sogno-b

Il dado

Strade di Francia

Il colore del mondo

La mia routine / Frasi da dimenticare

Il mio nemico

A me ricordi il mare / Monetine / Acqua stagnante / L’amore non esiste

Encore:

Questo paese

A bocca chiusa

L’appello

Desaparecido

Occhi da orientale

L’autostrada

La paranza

Salirò

Testardo