BOY & BEAR: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finzio

Sono tornati ieri sera, dopo qualche anno di assenza, con un’unica data nel nostro paese gli australiani Boy & Bear.

Hanno debuttano nel 2009 con Moonfire, doppio disco di platino in Australia. Harlequin Dream, il secondo album del 2013, ha raggiunto la #1 ARIA Album Chart in una sola settimana, rimanendo per le successive 10 nella Top 10 e conquistando 3 nomination agli ARIA Awards 2013. Per USA Today sono tra le 5 band australiane “you need to know”.

Non tantissimi i presenti ieri sotto il piccolo palco del Circolo Magnolia di Segrate alle porte di Milano, che si sono trovati davanti ad una giungla di aste microfoniche (in apertura hanno suonato le tre bravissime Wildwood Kin) ma sicuramente sono stati gli assenti quelli che si pentirano di non aver goduto del sound emozionale dei quattro da Sidney: Dave Hosking (voce e chitarra), Killian Gavin (chitarra), Tim Hart (batteria), Jonathan Hart (tastiere), Dave Symes (basso).

Clicca qui per vedere le foto dei Boy & Bear in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

BOY & BEAR – La setlist del concerto di Milano

Old Town Blues

Milk & Sticks

Three Headed Woman

Work of Art

Bridges

Telescope

Harlequin Dream

Suck On Light

Big Man

A Moment’s Grace

Breakdown Slow

Bird of Paradise

Hold Your Nerve

Feeding Line

Walk The Wire

Limit of Love

Southern Sun