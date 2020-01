ANTI-FLAG + Dream Nails + Homeless Gospel Choir : le foto del concerto presso HT Factory

Foto di Andrea Ripamonti

Tornano in Italia gli Anti-Flag e portano sul palco il loro ultimo album “American Fall”. La data di ieri sera 14 Gennaio presso HT Factory di Seregno ( Monza e Brianza ) è stata l’occasione per tutti gli affezionati al gruppo di tornare sotto palco, accalcati alla transenna per poter sfogare la propria passione musicale per la band statunitense.

A tal proposito, ecco le parole della band sull’imminente tour europeo: «Abbiamo bisogno di questi show. Abbiamo bisogno di questo tour. La nostra forza individuale, speranza e ottimismo derivano direttamente dalle interazioni e dal rapporto che riusciamo a instaurare con il pubblico a ogni nostro show. La dimensione live per noi rappresenta lo spazio dove l’energia individuale si trasforma in collettiva, e dove nasce il potere.»

Prima di loro sul palco sono salite in scena il giovane gruppo di Londra punk / riot grrrl fai-da-te interamente femminile, le Dream Nails. Tumultuose, divertenti e coinvolgenti, sono ragazze piene di carisma ed energia da vendere. Anch’esse impegnate socialmente e portano avanti il messaggio di riot grrrl non solo con la loro musica, ma anche portando all’attenzioni di tutti ciò che succede nel Regno Unito e nel mondo nei confronti delle donne.

Primo a prendere la scena è stato un ragazzo anch’egli proveniente dagli Stati Uniti, si tratta di The Homeless Gospel Choir, all’anagrafe Derek Zanetti. Assolultamente interessante, voce da protagonista accompagnata dalle sue composizoni alla chitarra. Anch’egli non si dimostra estraneo ai fatti e alle vicende che avvengono negli USA.

ANTI-FLAG – la scaletta del concerto presso HT Factory

Christian Nationalist

The Press Corpse

When The Wall Falls

Sodom, Gomorrah, Washington D.C. (Sheep in Shepherd’s Clothing)

I Came. I Saw. I Believed.

Angry, Young and Poor

20/20 Vision

Turncoat

The Criminals

Broken Bones

The Smartest Bomb

Fuck Police Brutality

Hymn for the Dead

1 Trillion Dollar$

Hate Conquers All

I’m Dead

American Attraction

This Is the End (For You My Friend)

The Disease

Cities Burn

Brandenburg Gate

Die for the Government