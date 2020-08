Mr. Bricks & the Rubble – Busy

Bobo / Fragola dischi

Attivi da poco più di un anno i pugliesi Mr. Bricks & the Rubble pubblicano il loro esordio intriso di rock’n’roll e dintorni, ma con uno sguardo alla contemporaneità. I componenti del trio hanno importanti esperienze alle spalle. Il cantante e chitarrista, Dario Mattioni, Mr. Bricks milita nei Rekkiabilly e nei Bomba Titinka, il batterista Nicola De Liso ha militato in Quarta Parete, Folkabbestia e Good Ole Boys, mentre il contrabbassista Dado Penta ha diverse produzioni e collaborazione tra le quali The Bumps e Magic Sun.

Ispirati tanto da Elvis, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, quanto da Heavy Trash e Jack White, i tre pugliesi macinano rock’n’roll a non finire, omaggiando ora The Cramps nella rocambolesca e inarrestabile “Shave your legs” ora il country rock di Johnny Cash in “Have some fun”.

Di tanto in tanto trovano il giusto punto di congiunzione tra old e new school di r’n’r, come nell’alternato rockabilly di “Hiccup train” e in “Beethormone” si esprimono con un rockabilly-proto punk che avrebbe esaltato Joe Strummer, Sid Vicious e i New York Dolls.