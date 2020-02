Matteo Muntoni – Radio Luxembourg

Ticozero

Musicista eclettico e con un curriculum formativo ed esperienziale di tutto rispetto, dato che ha conseguito molti titoli di alto livello, Matteo Muntoni si è specializzato nel basso e nella chitarra. In questo lavoro ha voluto recuperare il messaggio dell’emittente Radio Luxembourg, che, nata nel 1933, trasmetteva musica d’oltreoceano dal Lussemburgo e, per aggirare la legislazione inglese, da una nave pirata ancorata in acque extraterritoriali.

In questo lavoro Muntoni si confronta con buona parte delle sue principali fonti d’ispirazione, rielaborandole a modo suo. L’elettro-acustica scarnificata e minimalista di “On the moon”, evoca Steve Reich, mentre in “The man and the journey” si lascia andare ad un intenso jazz-rock. Se in “Dust and guitars” evoca il periodo barrettiano dei Pink Floyd, approda definitivamente nel prog tanto caro a King Crimson nelle dilatazioni di “Warewolf cricket”.

Con questo disco Muntoni ha dimostrato di sapersi destreggiare molto bene lungo le coordinate del jazz-rock e dintorni.