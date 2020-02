Marcello Parrilli – Moderne solitudini

RadiciMusic

Per il quarto disco della sua carriera, il cantautore toscano Marcello Parrilli ha deciso di utilizzare sia brani inediti che editi.

A questi ultimi ha dato nuovi arrangiamenti in chiave pop-rock. Con una tonalità vocale che evoca quella di Mario Venuti, Parrilli ha utilizzato come filo conduttore di “Moderne solitudini“ è l’amore visto parallelamente alle contemporanee forme di solitudini che si stanno delineando nella società contemporanea.

I brani sono generalmente strutturati su ballate pop lente e avvolgenti, a volte troppo melodiose con il romanticismo che domina in particolare in brani come “Notte di S. Lorenzo” e nell’elettro-pop di “Perso nei tuoi occhi”. Le uniche aperture al rock (pop) sono l’ottima ballata “Ragazza di Chiang Mai” e la più tirata “La resa” con delle buone chitarre distorte.