3 South & Banana – 3 South & Banana

Some Other Planet Records / State 51 distribution

3 South & Banana è il nuovo progetto musicale del cantante, compositore, polistrumentista e produttore francese Aurélien Bernard, che vive a Berlino, che ha fatto parte dei Vadoinmessico, band che poi ha cambiato nome in Cairobi.

urélien si esprime con un pop molto soggettivo e particolare, per cui mai scontato, che attinge tanto dalla psichedelia surrealista di Shintaro Sakamoto e Ariel Pink, quanto da musicisti e gruppi più classici, come Kinks e di Syd Barret, passando per Air e David Byrne. Quest’ampia presentazione dovrebbe aiutarvi ad inquadrare meglio questo personaggio abbastanza fuori le righe.

Il suo pop, infatti, è spesso obliquo, per cui se in “Rush hour” conserva uno spirito funk, in più di un’occasione opta per ritmiche pulsanti, che si tratti dei momenti evocativi di “BLA BLA BLA”, o della saltellante “Roof top trees”. In “KittyKatKatHappyBadSad” fa suo e prova ad attualizzare il pop italiano retorico degli anni ’70 e con “Avec le coeur” raggiunge il top del vintage-pop.