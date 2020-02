YPSIGROCK Festival 2020 dal 6 al 9 agosto 2020 a Castelbuono (Palermo)

Anche YPSIGROCK FESTIVAL, il celebre boutique festival dell’estate italiana, si schiera contro la piaga del secondary Ticketing e rafforza la sua politica contro lo spreco della carta, stringendo una partnership esclusiva con DICE.

La nuova edizione, che si terrà dal 6 al 9 agosto 2020 a Castelbuono, nel cuore del Parco delle Madonie, vedrà così uno dei principali eventi live della musica italiana rafforzare il suo orientamento all’innovazione e la sua attenzione alle nuove dinamiche musicali.

YPSIGROCK Festival 2020

DIIV

NILÜFER YANYA

IOSONOUNCANE

THE MURDER CAPITAL (PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA)

COMA (PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA)

GIRL RAY (PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA)

JOE GIDEON with JIM SCLAVUNOS & GRIS DE LIN

and more TBA

Abbonamenti 3-day pass: ypsi.link/pre-sale20_DICE

Early Price: 89€ + d.p

“Questa partnership ci rende particolarmente felici – affermano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, direttori artistici e fondatori di Ypsigrock – perché da un lato ci permette di fornire agli ypsini un servizio funzionale e preciso, e dall’altro ci consente di abbattere il consumo della carta per la stampa dei tagliandi, in linea con la nostra politica di produzione che abbiamo intrapreso per rendere Ypsigrock sempre più green e sostenibile”. DICE è nota per la sua mobile-first ticketing experience. Tutto si basa sul mobile ed è veramente semplice acquistare i biglietti che saranno disponibili solo sul cellulare personale e non possono essere rivenduti dai bagarini.

DICE, inoltre, dà la possibilità di regalare un biglietto a un amico o di utilizzare il sistema delle liste d’attesa per i live già sold out eliminando così il bisogno di ricorrere al mercato secondario. L’app, infine, attraverso la sezione Discover, permette ad ogni utente di scoprire sempre nuova musica e nuovi eventi in base alle proprie preferenze musicali e alla sua posizione.

DIIV, Nilüfer Yanya, IOSONOUNCANE, The Murder Capital, COMA, Girl Ray e Joe Gideon with Jim Sclavunos & Gris De Lin sono i nomi delle prime band confermate nella line up della 24ª edizione del festival. Da oggi parte la vendita degli abbonamenti 3-day pass, al prezzo di 89€ + d.p. che sarà valida fino al 30 giugno. Dal 1 luglio, invece saranno disponibili al prezzo definitivo di 99€ + d.p.

Così, anche quest’anno, con le prime conferme in cartellone, Ypsigrock punterà ad esaltare quella che è la sua unicità nel panorama degli eventi live in Italia: date esclusive, debutti assoluti nel nostro paese e ricercate chicche selezionate appositamente per l’attento pubblico degli ypsini che, nel corso degli anni, hanno scoperto nuovi progetti pronti alla definitiva consacrazione internazionale.

Ypsigrock Festival, con la sua collaudata formula, sarà inaugurato giovedì 6 agosto con alcuni eventi collaterali gratuiti, tra cui mostre, workshop dedicati al mondo dei festival e il Welcome Party che si terrà, come da tradizione, all’Ypsicamping, presso l’area attrezzata di San Focà. I concerti a pagamento, invece, si svolgeranno da venerdì 7 a domenica 9 agosto sui quattro palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage presso il chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco, il Mr.Y Stage all’interno dell’attuale Centro Sud, nell’ex chiesa del Crocifisso e il Cuzzocrea Stage collocato in mezzo alla pineta del campeggio allestito nel cuore del Parco delle Madonie.

Per scaricare l’app di DICE:

iOS – http://bit.ly/DICE_iOS

Android – http://bit.ly/DICE_Android