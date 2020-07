WIWO: guarda in anteprima il video di “Melodia”

Dopo esser diventata nota su Instagram per le sue cover totalmente rivisitate, ed aver solcato il palco del Battiti Live e del Deejay On Stage, ecco Wiwo che approda su tutte le piattaforme di Digital Download e Streaming con il suo primo singolo “Melodia”, prodotto dalla The Bluestone Records. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di digital download e streaming dal 24 luglio 2020.

“Melodia” è il primo singolo dell’artista di origini calabresi diventata nota sul famoso social Instagram per le sue cover del tutto personali di molti brani del panorama musicale moderno e non. “Melodia” unisce tutte le sonorità ritmiche e musicali che da sempre hanno caratterizzato Wiwo in questi due anni sui social.

Questo singolo, prodotto tra Bologna e Roma e illustrato in uno speciale videoclip da Luana Ticolpe, unisce la penna di Frank Bonavena e la giovane cantautrice in un testo che parla d’amore, con una delicatezza d’immagini moderna, ma che, soprattutto nel ritornello, rimanda ad una cura di questo sentimento che da sempre ha dominato ogni secolo.

Classe 1992, Wiwo è una cantautrice Calabrese. Polistrumentista self-made, spazia tra chitarra, cajon e piano. L’artista in soli 2 anni ha riscosso una vera e propria Fanbase sul suo social preferito: Instagram, che l’ha portata a farsi notare su Instagram da artisti e produttori, quali Emma Marrone e Max Brigante. E’ proprio tramite instagram che la The Bluestone Records la nota, diventando a fine 2019 un’artista ufficiale del suo roster.

E’ Max Brigante che ha deciso di portarla con sé, facendola esibire con la cantate Elodie come sua chitarrista. Cittadina del mondo, dal 2012 al 2017 la sua dimora mossa tra Germania, Irlanda e Lussemburgo, ha segnato la sua influenza artistica.

Attualmente in pianta stabile a Bologna, oltre ad esibirsi come Busker legittimata dal comune di Bologna, ha iniziato un percorso discografico. Plus di un forte impatto visivo, Wiwo è riconosciuta come sorprendente interprete, le sue abilità nel reinventare brani esistenti per farli suoi è infatti la dote che la contraddistingue.

