VERONICA: guarda in anteprima il video di “Wonder Woman”

Mi piace considerare “Wonder Woman” come un vero e proprio inno rivolto a tutti coloro che sentono di voler cambiare il contesto in cui viviamo ogni giorno. Questo brano non si sofferma soltanto sulla disparità di genere ma analizza a fondo quello che c’è che di sbagliato nella nostra società. E’ un’esortazione per tutti coloro che si trovano in situazioni di “privilegio” a parlare per chi non ha il coraggio o la possibilità di farlo.

L’11 maggio è uscito WONDER WOMAN (distribuito da KeyMusic e prodotto da Cantieri Sonori), il nuovo singolo della cantautrice campana VERONICA. Il brano è scritto in collaborazione con Marco Cangiula, in arte André, concorrente della 54° edizione del Festival di Sanremo, e il producer Skywalker.

Dopo il successo riscontrato con Kaleidoscopio, dedicato alle vittime di bullismo, il nuovo progetto musicale è un inno “di tutti e per tutti” declinato secondo il concetto di uguaglianza che va a superare la semplice distinzione di genere. Il titolo del singolo riprende la figura di Wonder Woman, eroina che combatte le sue lotte mossa unicamente dall’amore verso il prossimo ed è questo il messaggio che si cela in questo brano dalle sfumature elettropop, scandito da drum machine e cori che sottolineano l’importanza di abbattere tutte quelle barriere che rendono ancora irraggiungibile il concetto di uguaglianza.

Il brano catapulta l’ascoltatore in universo parallelo in cui gli eventi che hanno segnato la storia dell’uomo sono stati compiuti da sole donne, mentre nel ritornello questo contesto utopico si trasforma in un mondo per cui tutti dovremmo combattere, un mondo in cui ci facciamo carico delle problematiche altrui senza lasciare dietro nessuno. Lo scopo di Veronica è stato quello di dare voce ancora una volta a tutti coloro che non hanno la possibilità di combattere le proprie battaglie, dando maggiore risalto ad argomenti come la violenza sulle donne e la disparità di genere.

Veronica Di Nocera è una cantautrice nata a Napoli 24 anni fa e vive ad Aversa in provincia di Caserta. Sin dalla tenera età ha mostrato una spiccata predisposizione per la musica iniziando a suonare la chitarra all’età di 10 anni. Ha, poi, continuato il suo percorso artistico cantando in diverse band emergenti della sua città. In seguito, si è fatta notare per le sue doti di cantautrice partecipando a piccoli concorsi musicali di paese. Nel 2016 ha preso parte a diversi festival canori raggiungendo la semifinale nazionale della 59° edizione del Festival di Castrocaro.

