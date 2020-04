UNDERDOSE: guarda in anteprima il video “Ad un Metro da Te”

Oggi che sperimentiamo la distanza fisica tra individui, ci domandiamo quanto questa potrà in qualche modo influire sulle relazioni umane, anche in una società estremamente interconnessa come la nostra.

In Ad un Metro da Te, nuovo singolo degli Underdose, veniamo spinti proprio nell’estremizzazione dei concetti di distanza: Ad un Metro da Te, diventa la zona d’ombra dentro la quale potersi muovere ognuno secondo le proprie regole, dove vizi e virtù si confondono uno sull’altro e colpa e ragione giocano a nascondersi.

La fisicità è invece quel tassello che definisce il mosaico, è la messa a fuoco di un immagine, è il confine oltre il quale la menzogna trova il suo habitat più ostile. Allora scopriamo che le relazioni umane sono un passaggio continuo tra queste due condizioni e che l’amore si serve dell’una e dell’altra in egual misura.

Gli Underdose sono una band alternative indie-rock italiana nata nel 2009 tra le province di Milano, Como e Varese. Calcano la scena musicale italiana subito da protagonisti con la vittoria del “Rock Targato Italia” edizione 2011 e con le finali raggiunte in altri contest nazionali come il Tour Music Fest e Virgin Radio Battle Of The Bands.

In pochissimo tempo suonano su importanti palcoscenici nazionali tra cui il Music Club, Lido di Venezia per Virgin Radio Contest, il palco di “Milano in Musica” e nell’edizione 2015 del Rugby Sound Festival.

La discografia degli Underdose vede all’attivo un EP auto prodotto dal titolo A MARA DOLCE, edito nel gennaio 2011 e contenente 7 brani. Nel 2013 presentano il singolo Neve Su Marte che è stato per mesi nei primi posti della Classifica Indie e Alternativa di Amazon e in rotazione su radio locali e nazionali.

Il primo full-lenght DIVERSOINVERSO ha prodotto quattro singoli accolti benissimo dalle radio: Niente Come Prima, Buon Compleanno, La Sintesi Perfetta e Ospiti.

Il 15 giugno 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il singolo “Il Resto Non Conta“ anticipazione dell’album “ODIAMI”, pubblicato il 31 gennaio 2019 e uscito insieme al singolo “Lasciamoci Presto“. L’album contiene 9 tracce e le sonorità hanno aggiunto alla vena rock della band delle punte di elettronica e campionamenti ad enfatizzare il sound in questo ultimo lavoro.

Ad arricchire questo periodo fortunato, nel giugno dello stesso anno gli Underdose firmano per l’agenzia di management Sorry Mom!

