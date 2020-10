ULULA & LaForesta: guarda in anteprima il video “Sulle spalle dei giganti”

Fuori da venerdì 9 ottobre 2020 il nuovo singolo di ULULA & LaForesta (all’anagrafe Lorenzo Garofalo), continua il percorso del cantautore veronese che sperimenta rock e folk alla ricerca di un sound insolito e contaminato da diversi generi e sonorità.

“Sulla bocca del gigante, in un letto di sudore, mi hanno chiamato in tanti e non sapevano il mio nome”

Dopo il recente successo ottenuto a Musicultura, aggiudicandosi il premio come miglior performance nelle le audizioni live e guadagnandosi un posto nella compilation Musicultura 2020, ULULA & LaForesta torna con un singolo dal sapore molto particolare che ci porta in viaggio dall’Atlantico al Mar Nero.

Sulle spalle dei giganti è l’epilogo di un viaggio, l’ultima tappa della Strada dei Fiumi, un percorso ciclabile che segue la Loira, il Reno e il Danubio tagliando l’Europa dall’Atlantico al Mar Nero.

Ulula&LaForesta, cantautore veronese trapiantato a Milano, durante l’estate 2020 monta in sella alla sua bicicletta e, con una media di 100 km al giorno, pedala in solitaria per più di un mese lungo gli argini di questi corsi d’acqua maestosi. E sono proprio i fiumi i giganti di cui parla la canzone, entità spirituali che trasmettono tutta l’energia necessaria per affrontare la fatica giorno dopo giorno. Ne nasce un racconto ritmico, fatto di paesaggi cangianti, sopravvivenza, riflessioni e soprattutto di incontri inaspettati. Con gli arrangiamenti de La Foresta, storica band di Ulula , la produzione di Piuma Dischi e l’artwork di Giulia Dall’Ara, questo viaggio diventa una canzone.

Il video è stato realizzato da Giulia Dall’ara, disegnato a mano con colori acrilici e successivamente con animazione passo a due. Durante il viaggio, l’artista inviava quando poteva video o foto di ciò che aveva dinnanzi. Giulia ha compreso e interpreto tutto ciò: i suoi occhi, sono diventate le sue mani.

Il progetto nasce a Milano nel 2016 quando Lorenzo Garofalo in arte ULULA incontra tra i banchi del CPM Music Institute quelli che diventeranno i componenti de LaForesta: Andrea Mandelli, Filippo Maria Chiarini, Maximilian Agostini e Simone Carradori.

L’obiettivo è quello di accompagnare la voce e i testi del cantautore sperimentando tra il rock e il folk alla ricerca di un sound insolito e contaminato da diversi generi e sonorità.

