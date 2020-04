TWENTY ONE PILOTS: guarda il nuovo video “Level of Concern”

I Twenty One Pilots hanno pubblicato a sorpresa “Level of Concern” un nuovo singolo scritto e registrato durante la pandemia del COVID-19. Il brano, che incoraggia a tenere duro durante questo difficile periodo, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming ed è accompagnato da un video diretto, come al solito, dalla Reel Bear Media. Tyler Joseph e Josh Dun doneranno una parte dei proventi di “Level of concern” a Crew Nation, un fondo che viene in aiuto delle persone che lavorano ai concerti e ai tour che hanno subito gli effetti del Coronavirus.

Il frontman dei Twenty One Pilots, Tyler Joseph, aveva recentemente twittato che, anche se chiuso in casa, stava lavorando a del nuovo materiale, affermando: “Scrivo sempre, ma questo brano sento che deve uscire ora”. Joseph ha aggiunto: “penso che sia un brano semplice ma che riesce a dare molta speranza”, mettendo in risalto il fatto che è la prima canzone che ha scritto alla chitarra elettrica.

“Level of concern” è il primo nuovo brano dei Twenty One Pilots dalla pubblicazione dell’acclamato album del 2018 TRENCH. Billboard ha scritto che “TRENCH ha definito i Twenty One Pilots, crogiolandosi nella confusione di genere e nel concettualismo cavernoso”. Appena uscito il successo è stato globale e si è aggiudicato in fretta la certificazione oro in America, essendo stato l’album del duo che ha venduto più copie nella prima settimana (175.000 unità). Con oltre 2 miliardi di stream globali, TRENCH ha debuttato in tutto il mondo all’interno della TOP5, tra cui US, UK, Belgio, Canada, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Svezia, Australia, Nuova Zelanda e Olanda.

TRENCH contiene le hit “The Hype,” “Chlorine,” e “Jumpsuit,” quest’ultima è diventata la canzone ad aver raggiunto più velocemente la vetta della classifica “Alternative songs” di Billboard del decennio e ha permesso ai Twenty One Pilots di aggiudicarsi la quarta nomination ai Grammy come “best rock song”. IN TRENCH compaiono anche “Nico And The Niners,” “Levitate,” e “My Blood”, tre tra i brani preferiti dai fan di tutto il mondo.

Lo scorso anno i TWENTY ONE PILOTS hanno annunciato che il loro LP del 2013 VESSEL aveva raggiunto le certificazioni oro e platino con TUTTE le canzoni dell’album. La stessa cosa è successa nel 2018 anche con l’album del 2015 BLURRYFACE, rendendo la band la prima in assoluto ad aver raggiunto questo traguardo da record.

In Italia la band ha ottenuto importanti successi: “Stressed out “ è stato certificato 5 volte platino, “Ride” e “Heathens” 3 volte Platino, “Heavydirtysoul “ Oro e l’ album “Blurryface” certificato Platino.