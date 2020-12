TUGO: guarda in anteprima il video “Giorni”

Il video di “Giorni” è stato realizzato da Francesco Chiari (Noise Studio) durante il mese di Novembre 2020 e ambientato nell’abside di una chiesa sconsacrata ora diventata galleria d’arte (BDC Bonanni Del Rio Catalog) e spesso teatro di live performance. Il video immortala la band alle prese con un live come se ne vedono tanti di questi giorni, intimo, notturno, isolato ma non meno carico di adrenalina e passione.

“Giorni” Ep è il primo lavoro autoprodotto della band emiliana Tugo, uscito nei principali store digitali lo scorso Settembre. La band nasce nel 2018 dalle ceneri di un’altra band dall’esperienza decennale con anni di palchi più e meno grandi, furgoni stipati di strumenti acustici e percussioni, mille chilometri su e giù per l’Italia. Dopo un breve periodo di “separazione”, ci si ritrova nella sala prove di sempre (un vecchio garage di campagna, ribattezzato la “Purple Caverna”) ed ha così inizio il nuovo percorso e la nuova creatura Tugo, che due anni dopo si concretizza con la produzione di questo primo Ep di quattro pezzi.

Il marchio di fabbrica della band è proprio quello di non avere un marchio di fabbrica, di non imporsi un genere o una modalità, di lavorare il più possibile in maniera istintiva, componendo i pezzi sulle jam che nascono in sala da una melodia abbozzata, un beat di batteria o una sequenza di accordi.

L’intero Ep è impregnato di questa spontaneità, di un amore per la musica che sfocia quasi in gelosia, al punto di aver deciso di produrre, registrare, mixare e masterizzare tutti i brani in totale autonomia, liberi da tassametri in studi costosi e da logiche costruite e artefatte.

Francesco Mazzini (batteria), Andrea Rossi (basso & voce) e Andrea Mordonini (chitarra & voce) sono i Tugo. La band, nata a Parma nel 2018, si ispira liberamente al paesino più alto, nonchè all’omonima area di servizio, di quel fazzoletto di terra magico che è il passo della Cisa. Un’ultima salita prima della discesa, l’ultima boccata di nebbia prima del sole caldo del mare, la transizione perfetta tra due mondi vicini e lontani, un Gratta & Vinci col destino; Tugo rappresenta l’idea di un lungo viaggio musicale, intrapreso con mezzi differenti dagli stessi passeggeri di sempre.

I Tugo, nella classica formazione power trio, propongono, non senza una vena di nostalgia, l’indie rock chitarroso dei primi anni 2000; i loro primi pezzi si ispirano infatti ai Verdena, Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti per citare qualche artista italiano; Arctic Monkeys, Placebo, Foo Fighters, Strokes per una ventata internazionale.

Nel Luglio del 2019 aprono ai Fast Animals & Slow Kids al Parma Music Park iniziando un percorso di live e di ricerca del proprio sound e stile compositivo che li porta nel corso del 2020 a partecipare con ottimi feedback al progetto “Sonda” del centro musica di Modena, per poi essere selezionati da Arci per il progetto “Suner”.