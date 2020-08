TRAVIS BARKER: guarda il nuovo video “Forever” feat Run The Jewels

Travis Barker presenta il nuovo singolo “Forever”, realizzato con Run The Jewels. “Forever” è solo l’ultimo tassello di una lunga collaborazione tra i due artisti, recentemente insieme anche nel brano “All Due Respect”, contenuto nell’ultimo album di Run The Jewels (“RTJ4”), e in precedenza protagonisti di numerose live performance, tra cui un intero set al Coachella. Tutti i proventi di “Forever” saranno devoluti alla Next Level Boys Academy, istituzione benefica supportata dal rapper Killer Mike che aiuta i giovani a evitare scelte sbagliate e a diventare membri stabili della società.

“Forever” segue i precedenti singoli di Barker “Drums Drums Drums” feat Wiz Khalifa, “Dogshit” feat Jasiah e Nascar Aloe, “Gimme Brain” feat Lil Wayne e Rick Ross e “Meet The Drummers” EP con 03 Greedo.

Lo scorso anno Travis Barker ha lanciato la sua etichetta DTA Records. La label, che collabora a livello mondiale con Elektra Music Group, si erge a unico contenitore di tutte le attività di Barker, dalle produzioni personali alle numerose collaborazioni fino a diventare casa di artisti pronti a crescere sotto la sua tutela. “Gimme Brain” ha inaugurato questa nuova era nella carriera di Barker che ha collaborato e sta collaborando con alcuni tra i più influenti artisti di oggi, tra cui Lil Nas X, $uicideboy$, XXXTentacion, Halsey, Lil Peep, YUNGBLUD, Pharrell, 03 Greedo, Fever 333 e nothing.nowhere. Recentemente, DTA ha annunciato la firma del primo artista, jxdn, e pubblicato il suo singolo “Angels & Demons”.

La poliedrica carriera di Travis Barker lo ha portato a essere l’epicentro di una cultura unica e variegata. Oggi è membro dei Blink-182 e dei Transplants, ha suonato la batteria sugli album dei Goldfinger e dei FEVER 333 (con i quali ha anche prodotto il brano nominato ai Grammy “Made An America”).

Nel 2019, oltre ad aver pubblicato un nuovo album con i Blink-182, Barker ha registrato e/o pubblicato lavori con Lil Nas X, $uicideboy$, Halsey, Machine Gun Kelly, Korn, YUNGBLUD, XXXTentacion ft. Kanye West, Lil Peep, Pharrell, The Game, UnoTheActivist, Ghostemane, Yelawolf, nothing,nowhere e 03 Greedo.