THEVERSO: guarda in anteprima il video “Stand Up”

“Stand Up” è il quarto singolo di TheVerso estratto dall’album “Imperfect Symmetries”.

Brano d’apertura del disco e di molte esibizioni dal vivo, è una canzone energica fortemente influenzata dal brit rock anni ’90.

Il testo è un invito a fidarsi delle proprie capacità, a seguire la propria strada nonostante le difficoltà, a immaginare.

Perché la fantasia oltre a nutrire l’inventiva può anche plasmare la realtà.

Luca Cicinelli in arte TheVerso, nasce a Roma, si avvicina alla musica cominciando a suonare la chitarra a 11 anni e comincia a scrivere le prime canzoni a 16.

A vent’anni inizia a studiare canto presso la scuola di musica Anton Rubinstein, presso l’associazione culturale Pentagramma e con insegnanti privati quali Eleonora Bruni e Adriano Scappini.

Nel 2012 collabora con i Charly Moon per il promo “Twenty million colors” in veste di voce e autore e suona in diversi concerti dal vivo a Roma.

Nel 2015 inizia il progetto solista con il nome d’arte TheVerso che porta alla registrazione del suo primo disco in italiano dal titolo “Andate e Ritorni”.

Il 6 Aprile 2018 esce il suo primo album solista in inglese dal titolo Imperfect Symmetries, dal quale vengono estratti i singoli Change, Fireflies, Endless Corridor (questi ultimi due entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio) e l’ultimissimo Stand Up.

