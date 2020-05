The YOUNG NOPE: guarda in anteprima il video “Musica per un film”

The Young Nope sono 3 giovani ragazzi abruzzesi con la volontà di essere il riflesso di quei giovani ai quali niente è dovuto, niente è riconosciuto. Un rock muscolare, diretto, senza fronzoli, chitarre distorte e dolci melodie. Il sound in cui si immergono è una fusione tra il vintage e melodie del tutto nuove e per nulla scontate.

“Musica per un film” è un brano che non ha bisogno di un testo, di parole o di una spiegazione. Tramite la sua melodia e le armoniose immagini di un’epoca purtroppo diversa da quella stiamo vivendo, questo brano vuole concedere all’ascoltatore il tempo per riflettere sul valore dei ricordi e sull’importanza che essi possono rappresentare.

“Gulp!” nasce dalla volontà di creare un prodotto originale e diverso dalle attuali realtà del mercato mainstream italiano. Lo sviluppato dell’album riprende il sound e i concetti dei lavori precedenti, immergendoli in una dimensione più matura e fluida anche grazie all’aiuto di Marco Pallini produttore della band (già fonico da palco con Malika Ayane e Niccolò Fabi).

Il disco realizzato in circa tre anni ha avuto un lento sviluppo sia il lavoro a distanza (tra Roma e Bologna) fatto dai 3 The Young Nope ma anche e soprattutto per poter curare al meglio ogni singolo dettaglio e contenuto. Nel corso del tempo alcune tracce, come “Calcare” e “Cento fiori”, hanno subito variazioni, rendendo di fatto “Gulp!” un disco modulare: i 3 anni dall’inizio del lavoro al suo compimento hanno permesso il reciproco adeguamento tra band e disco.

Il vero anello di congiunzione tra i brani è stata la volontà di un ritorno al passato, grazie all’utilizzo di strumenti inusuali e vintage (Farfisa, Chitarra Resofonica) e di un mixaggio che ha voluto far emergere alcuni tratti dei grandi classici Rock’n’roll, senza mai dimenticare le sonorità contemporanee.

“Gulp” è stato ispirato da diversi ascolto nazionali e internazionali: Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, Balthazar, Radiohead, The Black Keys, The White Stripes.

