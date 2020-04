The WINONAS: guarda in anteprima il video “Il Mio Giardino”

Ad ottobre dello scorso anno è uscito il nostro nuovo EP “Arborea” (per Vaccino Dischi) ed il primo video per il pezzo “Vorrei”. Mai avremmo pensato di ritrovarci ferme e rinchiuse nelle nostre case, senza poterci vedere, suonare assieme e “scorrazzare” per l’Italia per poterlo suonare live condividendolo con le persone.

Produrre un secondo video sul pezzo “Il mio giardino” era già in programma e abbiamo pensato, visto il momento, di unire riprese delle nostre vite e dei nostri ambienti in questo periodo di quarantena.

La canzone parla di un’interiorità tradotta in luogo, dove l’essere umano si può rifugiare per riflettere, per prendere coscienza di sé, per arrivare a delle decisioni importanti riguardo alla propria vita. Questo luogo è riconducibile anche ad ambienti sicuri come possono essere le nostre case, le nostre abitudini, i nostri animali domestici, i nostri oggetti più cari. Abbiamo deciso per questa soluzione più low-fi ma sicuramente meno teatrale e costruita rispetto alla realtà attuale. Questo è un momento in cui, mai come prima, le emozioni e i contenuti si riappropriano dei loro spazi.

Tre ragazze nel 2004 hanno formato una band. Si chiamavano Cioccolata Fondente e facevano punk rock, ora insieme con un nuovo progetto acustico The Winonas.

Valentina Cicognani: voce

Caterina Cardinali: chitarra e seconda voce

Chiara Maroncelli: basso e cori

https://www.facebook.com/thewinonas/