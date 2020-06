THE UNIKORNI: guarda in anteprima il video “Latte Color Plastica”

THE UNIKORNI sono Fabrizio Pan (voce e chitarra) e Giorgia (batteria), giovane duo torinese che unisce sonorità ruvide e vocalità pop, colori sgargianti e ispirazione rock. Un contrasto da cui nasce Latte Color Plastica, il singolo d’esordio che anticipa il primo album, atteso nell’autunno 2020 per Pan Music Production.

Il brano è la rappresentazione di una di quelle prime, furiose litigate che si consumano all’inizio di una relazione quando ancora si ha paura di mostrare i propri sentimenti e ci si finge forti davanti all’altro o ci si arrabbia per qualunque gesto stupido perché dominati dalla passione o dalla gelosia.

Sono sempre stato un fan di Jack White e dei The White Stripes – racconta Fabrizio – ed erano anni che cercavo in lungo e in largo, senza successo, una batterista. Poi ho incontrato Giorgia, conosciuta al Pan Music Fest ad Off Topic (Torino). Parlando del più e del meno, scopro che suona la batteria e subito le dico che ho un po’ di pezzi da parte. Partiamo in fretta, e in un paio di mesi arrangiamo molti brani, tra i quali Latte Color Plastica che riteniamo il più rappresentativo e caratterizzante del sound nostro sound.

THE UNIKORNI – guarda il video

GIORGIA: “Ho cominciato a suonare quando avevo 12 anni e, forse perchè ero una ragazza, erano tutti molto scettici sul fatto che la mia passione potesse durare. Invece sono ancora qui. All’inizio suonavo rock e metal, ispirandomi alla batterista israelo-americana Meytal Cohen, ma crescendo mi sono dedicata anche ad altri generi, scoprendo Karen Carpenter, una batterista statunitense degli anni ’60/’70 che amo molto. Quando ho conosciuto Fabri, ascoltando i pezzi sono rimasta subito colpita dal sound che cercava di raggiungere, a-là Royal Blood e The White Stripes, Royal Blood e The White Stripes, e perchè mi stuzzicava molto l’idea del duo uomo-donna, non così diffuso in Italia”.

FABRIZIO: “Grazie ai Melody Fall ho imparato tanto sul mondo della musica internazionale, girando molto l’Europa, la Cina e il Giappone. E’ incredibile che nel nostro genere (il pop-punk) a soli vent’anni fossimo uno dei gruppi italiani più conosciuti in Europa. Abbiamo partecipato anche a Sanremo 2008 e pubblicato per Universal il disco d’esordio. Nel tempo sono poi diventato autore per Universal e oggi ho un mio studio ed etichetta discografica a Torino, Pan Music Production, con il quale produco giovani artisti. THE UNIKORNI è un progetto che desideravo creare da tempo e l’arrivo di Giorgia ha dato un forte contributo all’aspetto compositivo ma soprattutto visivo del duo, per noi molto importante”.

THE UNIKORNI nasce a Torino nell’autunno 2019 da un’idea di Fabrizio Pan, già cantante e produttore dei Melody Fall (Universal, Sanremo 2008) che, grazie all’incontro con la batterista Giorgia, mette su un nuovo duo: il sound è volutamente sporco, costruito su riff ripetitivi e chitarre distorte, ma anche su ritornelli melodici e orecchiabili; i testi raccontano la realtà in maniera cruda e schietta attraverso storie ed emozioni nelle quali ognuno di noi si può ritrovare.

https://www.instagram.com/the_unikorni/

https://www.facebook.com/TheUnikorni/