THE STREETS guarda il nuovo video “Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better” feat. TAME IMPALA

“Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better ft. Tame Impala’ è il nuovo singolo di Mike Skinner, alias The Street, che anticipa il nuovo album atteso per il prossimo 10 luglio. Il brano è accompagnato dal video diretto da Mike stesso.

None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive può dirsi una raccolta di canzoni dei The Street, la più eclettica e ricca di collaborazioni che sia mai stata realizzata. Mike Skinner la definisce “solo un album di duetti rap”.

Gli ospiti vanno dai Tame Impala al rapper di culto del sud di Londra Jesse James Solomon, al produttore e dj Chris Lorenzo. Il gruppo punk IDLES, nominato per il Mercury Prize e il giovane rapper londinese Jimothy Lacoste. Ma ci sono anche volti familiari del passato: la leggenda di Birmingham, Dapz On The Map, e Rob Harvey.

Tracklist dell’album

1. Waiting For It To Stop (ft. Tame Impala)

2. None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. IDLES)

3. I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O and Greentea Peng)

4. You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks)

I Know Something You Did (ft. Jesse James Solomon)

6. Eskimo Ice (ft. Kasien)

7. Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map)

8. The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace)

9. Same Direction (ft. Jimothy Lacoste)

10. Falling Down (ft. Hak Baker)

11. Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey)

12. Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)