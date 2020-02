The SOFTONE: guarda in anteprima il video “Surprising me”

“Surprising me” è la ballad di un amore che non da mai niente per scontato e sa ancora sorprendersi. Il brano è nato al pianoforte ed è stato arricchito di mellotron strings e gocce di synth per dare un sapore Anni ’70.

Nel video, la tempesta interiore dell’artista trova pace, conforto e una piacevole sorpresa nell’abbraccio dell’amore familiare, porto sicuro nel quale rifugiarsi per sfuggire ai dubbi e alle insicurezze della vita.

“Surprising me” è il secondo brano singolo che continua la promozione di “Golden Youth”, uscito il 25 ottobre, l’ultimo disco di the Softone.

“Golden Youth” è il quarto disco di The Softone ovvero Giovanni Vicinanza, autore e produttore in toto dell’album. “Golden Youth” rappresenta un ritorno alle origini pop folk del primo album “These Days Are Blue”: un disco intimo che nasce come uno sfogo istintivo, atto dovuto, che salva dalla mera follia. Il traguardo dei 40 anni, la nascita di una bimba, la perdita dell’amata madre sconvolgono e segnano fortemente l’animo dell’artista.

Il tempo della spensieratezza e del sogno sembrano ormai lontani, sono ricordi nostalgici che a volta fanno male; le responsabilità, le gioie e i dolori lo catapultano in una realtà fatta di concretezze che pesano e a volte sono insopportabili. L’artista cerca conforto in una forza celestiale e cerca di evadere, chiudendosi in se stesso, nei suoi vizi, nella sua musica.

Il disco nasce al Lavalab Recording Studio dello stesso Giovanni ai piedi del Vesuvio, ma è stato chiuso e mixato, sempre dallo stesso Giovanni, durante il soggiorno nell’americanissima Milwaukee.

Diretto da Alfonso Del Vecchio

Prodotto da The Softone