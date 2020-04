TELEMAGENTA: guarda in anteprima il video “Biancaneve”

“Signore e signori buonasera. Oggi inaugura la rete TeleMagenta, dal palinsesto improbabile, ma adatto a tutte le età, almeno quando non segnalato diversamente. Lasciatevi divertire dai classici quiz serali con presentatori eccentrici e scintillanti letterine, dal varietà per i più piccoli, dai concitati scontri giudiziari di Forum, ma soprattutto da uno dei momenti che farà la storia della tv.”

Se Bucaneve non vi era sembrata sufficientemente nostalgica, benvenuti alla versione video: un insieme di ricordi televisivi che hanno segnato la nostra infanzia, anche se ci fanno sorridere più ora che allora. Un insieme di frammenti di quella tv che oggi rimane spenta, o che viene usata solo come monitor per maratone su Netflix.

E visto che la Casa di Carta l’avrete già conclusa, e non avete nulla di nuovo con cui fare binge watching, risponderemo alla domanda che nessuno di voi si mai è posto ascoltando Bucaneve: cosa c’era in tv nei momenti raccontati nella canzone?

Scorri i canali e la TV si sintonizza sul canale Telemagenta. Si parla di ricordi, di VHS, lettere d’adolescenza, vinili, sogni. Telemagenta, come il colore dei neon accesi tutta la notte che assorbono i suoni del funky, della disco, del pop e dell’indie.

Chiara, Lorenzo, Dario, Tommaso e Bongo conducono questa TV di provincia col cuore, rattoppando i pensieri pesanti, facendo ballare e perdere la voce. E finisci per non cambiare canale, perché vuoi cantare e godere anche tu.

