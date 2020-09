T.F.V.: guarda in anteprima il video “L’Isola che non C’è”

L’Isola che non C’è è il nuovo singolo dei T.F.V. distribuito Sony Music Italia / Be Next Music, anticipazione dell’album di prossima uscita.

In questo brano il quartetto punk rock di Reggio Emilia, con il suo inconfondibile stile, racconta la ricerca dell’ isola felice nella vita di tutti i giorni.

Cercando di proteggere i sogni dalle circostanze quotidiane, cercando perennemente Peter Pan, l’obiettivo è non rimanere intrappolati in una vita meccanica, ma vivere di sogni come dei bambini pieni di speranza.

Nel 2008 quattro ragazzi, Johnny, Jimmy, Alex e Gara danno vita al loro progetto musicale scegliendo come nome T.F.V. acronimo di TIME FOR VOMIT.

Come fonte di ispirazione del gruppo, importante citare band come Blink 182, Nofx, Sum 41, Anti-Flag e Descendents, oltre a esponenti del punk rock Italiano come i Punkreas e i Derozer.

Nel 2011 i T.F.V. incidono il loro primo album, “Disciplina Zero”, seguito da “Neuro Esplosione” registrato nel 2015. Nel 2017 la line – up cambia ed entrano a far parte dei giochi il batterista Stecco ed il chitarrista Dave.

Ecco così che comincia una serie di incredibili live come nel 2018 quando la band ha suonato al il Beat Fest di Empoli insieme ai Sum 41, accedendo ad un pubblico di circa 5000 persone.

A fine 2017 la band ha rilasciato un nuovo Ep chiamato: “C’era una volta un sogno” e nell’estate del 2019 arriva un altro grande successo: i T.F.V. hanno l’onore di condividere il palco del Bay Fest di Rimini insieme a gli Offspring e hanno l’incredibile opportunità di suonare insieme ai Lagwagon e ai Satanic Surfers all’Estragon di Bologna. Il quartetto ha inoltre condiviso negli anni il palco con Dead Kennedys, The Story So Far, Waterparks, Raw Power, Shandon, Meganoidi.

