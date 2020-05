STAY: guarda in anteprima il video di “A New Road”

“A New Road”, title track dell’omonimo album, è anche il secondo singolo estratto accompagnato da un videoclip ufficiale. Come per “Ginevra”, il singolo precedente, gli Stay si sono affidati ad Oscar Serio per la realizzazione di un video elettrizzante, frenetico e veloce, proprio come la canzone stessa.

Può succedere a ciascuno di noi di non essere contento di come sta andando la propria vita, ma il coraggio di ripartire, di lasciarsi il passato alle spalle, di essere indipendente e imboccare una nuova strada non è cosa per tutti… Spesso ci lasciamo sopraffare da eventi o persone negative e ciò tende a bloccarci.

“A New Road” invece parla di chi è stanco di questo genere di situazioni e trova il coraggio di intraprendere una nuova strada.Il pezzo, attraverso le sue metafore, esprime tutti i punti cardine di una svolta che non sempre è facile, ma è possibile. “A New Road”, ripartire verso il meglio e lasciarsi dietro la burrasca.

Gli Stay nascono ufficialmente nel 2019 dall’idea del cantante e chitarrista solista, Niccolò “Stay” Bacci (di qui il nome della band).

Dopo un lungo percorso di ricerca personale e di formazione, esce “A New Road”, l’album di debutto interamente scritto e suonato da lui presso gli Ep Creations Audio Recording.

Oggi la band è al completo e pronta a suonare in giro per il mondo!

Gli Stay sono: Niccolò “Stay” Bacci– Sara Gulminelli – Emanuele Biavati – Simone Scagliarini– William Palazzese

www.facebook.com/staythebandofficial

www.instagram.com/staythebandofficial