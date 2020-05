SECRET SIGHT: guarda in anteprima il video “There must be a way”

“There must be a way” è il nuovo singolo dei Secret Sight che anticipa l’album “Borders”, in uscita il 22 maggio per la Seahorse Recordings di Paolo Messere.

Dopo il successo dei primi due album, che hanno portato la formazione in tour in tutta Europa, i Secret Sight tornano con un brano incentrato sulla rivoluzione, personale ed al tempo stesso collettiva. Il risultato è un brano che vuole essere un manuale su come trattare i fantasmi e su come lasciarli andare.

Il ritornello di “There must be a way” racchiude il cuore del messaggio che i Secret Sight vogliono lanciare: una rivoluzione che possa finalmente avere un lieto fine.

Le liriche si sposano alla perfezione con il videoclip, magistralmente diretto da Laura Papi assistita alla regia da Filippo Pesaresi e Diego Menna. Il soggetto è di Lucio Cristino ed è interpretato da Sara Pantalone.

I Secret sight nascono nel 2014 come evoluzione del progetto Coldwave.

Iniziano il loro percorso realizzando in breve tempo l’album di debutto “Day.Night.Life” (Red Cat records), registrato presso lo Studio Waves, a Pesaro, sotto la guida di Paolo Rossi ed accolto positivamente dalla critica di settore (Mucchio Selvaggio, Rockit).

A seguito del tour promozionale dell’album (con oltre 30 date tra Italia, Austria e Svizzera), la band inizia a lavorare al secondo disco la cui produzione viene affidata alle mani esperte di Alessandro Ovi Sportelli (Prozac +, Baustelle, Diaframma, Zen Circus).

“Shared Loneliness” esce a Settembre 2017 per Unknown Pleasures Records (edizione CD) e Manic Depression Records (edizione Vinile). Il tour di supporto ha visto la band impegnata in Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Austria, Repubblica Ceca.

Nel 2019 un cambio di line up, con l’ingresso del polistrumentista Tommaso Pompili alle chitarre, voci e synth. Un nuovo innesto che ha portato al progetto la giusta verve creativa, finalizzata alla nascita del nuovo album.

