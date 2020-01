SALA: guarda in anteprima il video “Fammi Dimenticare”

Fammi dimenticare è il primo singolo del cantautore romano Sala. Nostalgia e voglia di salutare il passato si intrecciano nel singolo d’esordio del cantautore romano.

Un brano nostalgico dal testo intimo e malinconico, ma con un sound leggero e sognante che invita a guardare al domani. Perché il meglio deve ancora arrivare. Fammi dimenticare è una canzone che si traduce in una richiesta di aiuto, come racconta Sala: “Un aiuto a non essere troppo nostalgici verso il passato e l’auspicio di un evento, un incontro, che possa dare nuovo slancio ed entusiasmo, evitando cosi di cadere nella malinconia”.

“Vista la nostalgia del brano, abbiamo voluto creare delle atmosfere anni ’90 (zaino Seven, bandana, skateboard) scegliendo come protagonisti dei ragazzini (attori professionisti) che si imbarcano in un’avventura stile Goonies, Stand by Me, alla ricerca di un tesoro nascosto in una casa abbandonata. Una leggera “critica” ai ragazzini di oggi, che rischiano di passare tutta la loro infanzia tra la camera e lo schermo di un tablet anziché per strada o in giro come abbiamo fatto io e tutti quelli della mia età.”

Fammi dimenticare è stata registrata e prodotta da Sala insieme a Federico Nardelli (Ligabue, Gazzelle, Fulminacci, Galeffi) ed è il primo singolo estratto dal disco di prossima uscita.

Il video è stato diretto da Daniele Barbiero, un giovane regista che ha lavorato spesso nel cinema come aiuto regia (Vincenzo Alfieri, Fausto Brizzi etc).

Sala scrive e suona canzoni da sempre. La prima è nata per amore e gli ha portato bene: lei è diventata sua moglie. Scrive di vita vissuta con l’autenticità di chi non si è mai affidato alle parole degli altri.

