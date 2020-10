ROCCO: guarda in anteprima il video “Sentite Condoglianze”

È venuto a mancare all’affetto dei cari… Per fortuna no, ma ROCCO, come al solito provocatorio e ironico, questa volta si mette a giocare con il tabù più grande di tutti, la propria morte. Nasce così SENTITE CONDOGLIANZE, un singolo e un video sicuramente un tantino fuori dall’ordinario, ma decisamente divertente. Giorno ufficiale di uscita, ovviamente, il 2 NOVEMBRE 2020.

“Fin da bambino – racconta ROCCO – e per tanti anni anche da adulto, ho avuto un rapporto difficile con la morte. Una delle cose che mi ha aiutato in generale nella vita, e in particolare ad elaborare meglio questo mio conflitto, è stata quella di sviluppare la capacità di ridere e di non prendermi troppo sul serio. L’occasione per questo brano nasce in realtà quasi per caso. Una collega un giorno mi dice di essere un po’ turbata per aver letto su un annuncio funebre il proprio nome. Sbam! Una campana mi risuona in testa.

È l’occasione perfetta per la mia riconciliazione definitiva con il tema della morte: scrivere il mio epitaffio, il mio coccodrillo! Così nasce “Sentite condoglianze”, una canzone fortemente ironica con la quale annuncio la mia morte e caricaturizzo alcune mie caratteristiche. Il momento più bello è stato quello in cui ho fatto ascoltare il brano in anteprima ai miei genitori. Mai avrei pensato di farli ridere così tanto cantando loro una canzone sulla mia morte! Il video è la messa in scena di un mio improbabile funerale sulla spiaggia che si trasforma in una festa spassosissima, con la partecipazione speciale di Leonardo Carrozzo, già interprete del giovane Antonio “Tony” Ligabue nel film “Volevo Nascondermi”

Attorno all’età di 3 anni muove i suoi primi passi musicali mettendo le mani sulla sua prima tastiera elettronica. Dopo qualche tempo scopre la sua passione per la chitarra che coltiva con dedizione. In quegli anni ascolta e suona i cantautori italiani, ispirandosi a loro anche per le sue prime composizioni. Si esibisce in seguito con la sua band BROKEN BULB in varie feste locali, proponendo un repertorio di grandi classici del rock. Chiusa la parentesi del gruppo, intraprende la carriera solista scrivendo i primi brani in stile cantautorale.

In seguito all’incontro con il produttore Marco Gatti, pubblica il 14 agosto 2019 il suo primo singolo VIVA LA VITA, un inno alla gioia di vivere e un invito ad apprezzare le piccole cose. Il brano ottiene un notevole riscontro. Viene trasmesso sulle spiagge della riviera romagnola dall’emittente radiofonica Publiphono per tutta l’estate 2019. Vince il contest del network D.I.R. diventando la sigla della trasmissione condotta da Giuseppe Cesena “Non è mai troppo presto”.

Partecipa al PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA (sezione artisti emergenti) “Voci per la libertà”. Il 27 settembre esce il suo primo Nufaco, il nuovo supporto digitale che conterrà le canzoni dell’album. Il 1° ottobre 2019 esce anche la versione in spagnolo intitolata “Viva la Vida” per il pubblico ispanico. Il 7 dicembre 2019 esce il singolo “Non saprò dire ti amo”, una ballata romantica, introversa e intensa, che mostra come la difficoltà di comunicare i sentimenti spesso possa essere superata in modi semplici e diretti.

Il 6 marzo 2020 esce il singolo UN MONDO SENZA PAROLE, un brano con coloriture più elettroniche dei precedenti, dalle atmosfere oniriche, una riflessione sull’ambivalente valore delle parole nella nostra vita.

In seguito al periodo di lockdown, per l’epidemia da SARS-Covid-19, scrive insieme a FRANCESCO TIRELLI e con la collaborazione dei follower, durante delle dirette Instagram, il brano NANKURUNAISA – ANDRÀ TUTTO BENE. Il brano racconta il difficile periodo legato alla quarantena, ma contiene soprattutto un messaggio di speranza in un futuro in cui “torneremo a ballare, a cantare e ad abbracciarci”. Il “progetto Nankurunaisa” ha sostenuto inoltre una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, a favore della quale sono donati anche tutti i proventi dell’iniziativa. Registrato in casa, proprio a causa del blocco del paese, viene pubblicato il 25 marzo su tutte le piattaforme. Ottiene decine di migliaia di visualizzazioni tra Facebook, Instagram e Youtube, e viene trasmesso da Telereggio durante la trasmissione mattutina “Buongiorno Reggio”.

Il giornalista Carmelo Abbate, decide di includere la storia di questo progetto nel suo ultimo libro. Il 26 giugno 2020 esce la nuova hit estiva LA PELLE NON MENTE, un brano estivo, festoso e dalle sonorità EDM e che al tempo stesso affronta temi profondi legati alla visione del mondo dell’artista. Il brano è accompagnato da un video nella forma di un cartoon 2D realizzato in stile South Park. Il 6 settembre 2020 esce IL TERZO LIKE, una canzone che parla del pericolo in cui versa la libertà di informazione e del ruolo dei social media nella censura del pensiero.

