RECATTIVO: guarda in anteprima il video “Icaro”

“Icaro” nuovo singolo dei RECATTIVO, è stato tra i primi ad essere composto durante la lavorazione del disco “Senza Respiro”, nel quale è contenuto.

Il brano segna uno dei primi tentativi da parte della band, di sintetizzare carica interpretativa e potenziale radiofonico in un pezzo che parte emotivo e quasi sottovoce, per poi librarsi inaspettatamente in un mid-time ritmato ed incalzante, che accompagna l’ascoltatore fino all’apertura in un ritornello arioso e melodico, non privo di carica emotiva e phatos.

I temi trattati sono quelli relativi alle ambivalenze tipiche dell’incontro “dipendente/evitante”, all’interno del quadro delle relazioni sentimentali, trasposte qui in suggestioni poetiche che richiamano le figure della mitologia greca.

I Recattivo nascono nel 1997 inizialmente con il nome di “Sliver”, terzetto grunge formato dagli amici d’infanzia Tommaso Filippi alla voce e alla chitarra, Francesco De Paoli al basso e dal suo gemello Martino alla batteria e al violino.

La formazione rimane invariata fino al 2007, anno in cui la voce di Tom viene sostituita con quella di Simone Pittarello, polistrumentista padovano, che da prima seguiva la band come fan. Nel 2010 la band cambia il nome originale in “Recattivo” a seguito della scelta di iniziare a comporre testi in lingua italiana.

La musica dei quattro può essere infatti riassunta brevemente come un forte concentrato di rock e melodia, in cui le influenze della scena alternative rock internazionale degli anni ’90 si fondono con sonorità più attuali, dando vita ad un’energia semplice e naturale che risalta il carisma della band.

