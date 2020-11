QUEEN OF SABA: guarda in anteprima il video “Fulmini” ft. Pckt

I Queen of Saba sono Lorenzo Battistel e Sara Santi, un duo elettronico, supercompatto ed eclettico di Venezia.

Oggi ci presentano in anteprima il videoclip del loro ultimo singolo, “Fulmini”, nato in collaborazione con la band padovana PCKT.

Il brano, prodotto presso il Mud Sound Studio di Marghera, è una ballad RnB dal sound morbido, cantata sia in Italiano che in Inglese. Per il video, girato da Marcello Della Puppa e Gianfilippo Sorato per Produzioni Atlante, è stata scelta una location urbana, spoglia, per lasciare che fossero le parole e i gesti, ripresi in un unico piano sequenza, a parlare.

Questo è il secondo singolo lanciato dai Queen of Saba che anticipa l’uscita del loro primo album.

Alieni in un mondo che spinge al binarismo, bianco o nero, vero o falso, lui o lei, i Queen of Saba si inseriscono con colorata irruenza, intenzionati a smantellare i dogmi di genere e a spaziare ed esplorare le infinite sfaccettature dell’arte, della musica, dell’essere.

Sa: Sara Santi, voce, loop station

Ba: Lorenzo Battistel, pad, tastiere, percussioni

Facilmente stimolati da flussi creativi esterni, il duo è un essere fluido e inclusivo, affamato di artisti affini. Musica, grafica, pittura, scrittura, disegno, video. Nessun limite, nessuna definizione.

Elettro-Duo Astro-Veneziano con appendici cyborg e un voluminoso bagaglio emotivo, la loro musica è un sound soft elettronico crivellato di beat penetranti, trafitto da una voce Soul femminile, con influenze Alternative R&B, Reggae, Hip-Hop e Funky.

www.facebook.com/queenofsabamusic/

www.instagram.com/queenofsaba.band/