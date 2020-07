PAPER WALLS: guarda in anteprima il video di “Fragile”

Fragile è il nuovo singolo della band. Una splendida metamorfosi che chiunque può mettere in atto.

Quanti di noi sono stati salvati da un’anima apparentemente fragile?

Da qualcuno che credevamo estremamente vulnerabile?

Magari tante volte abbiamo creduto di essere noi stessi così. Invece abbiamo riscoperto una natura robusta, resistente.

“Fragile” rivela di una splendida metamorfosi che chiunque, se vuole, può mettere in atto.

I Paper Walls tre ragazzi sbadati ma pungenti, intraprendenti osservatori, simpaticamente critici, completamente differenti tra loro, accomunati però dalla stessa passione, quella per le “note musicali”. Nati nel 2010, muniti di fantasiose melodie accompagnate da testi realistici e irriverenti, raccontano le stranezze della società attuale lasciando trapelare nelle loro canzoni sempre risvolti profondi ed emotivi.

Ad Ottobre 2013 presentano su Youtube un’intramontabile cover degli anni ‘80: “Girls just want to have fun” accompagnata da un divertente videoclip che catapulterà tutta la band indietro nel tempo. Il primo inedito della band “False realtà” è stato presentato al Festival Nazionale di Piombino 2014, aggiudicandosi il terzo posto.

Dopo l’approdo in Artis Records – edizioni Cramps Music i Paper Walls pubblicano il brano “Senza Uscita” che resta in rotazione radiofonica nazionale per 6 mesi.

A Settembre / Ottobre 2018 i Paper Walls sono partiti per il loro primo Tour Europeo con un totale di 10 date in Austria, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia, presentando in anteprima alcuni dei loro inediti.

Al rientro dal tour la band si chiude in studio per la registrazione dell’Ep.

Nel Luglio 2019 è in uscita nazionale e radiofonica il terzo singolo “Stringimi”.

https://instagram.com/paperwallsrock

https://www.facebook.com/paperwallsrock/