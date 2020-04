NOVOX, il nuovo progetto strumentale di Ghigo Renzulli

Ghigo Renzulli lancia NOVOX, il suo progetto personale parallelo ai Litfiba e lo fa con Pirates of the Caribbean, un riarrangiamento del tema principale dell’omonima saga, disponibile su Youtube da oggi e che anticipa il disco in uscita prossimamente.

Nato da un’idea di diversi anni fa, NOVOX è un progetto esclusivamente strumentale in cui Ghigo ha convogliato tutte le sue influenze e ispirazioni musicali nel ruolo di compositore, arrangiatore e chitarrista, coinvolgendo non solo numerosi artisti con cui ha già lavorato in passato, ma anche musicisti alla prima collaborazione con lui, in una sinergia tale da essere paragonabile ad un’orchestra.