NERO: guarda in anteprima il video “Berci Su”

Il sound elettronico unito al mood tropicale riportano indietro al tempo delle sale giochi e i dancefloor dalle luci stroboscopiche. Ogni parola viene sapientemente snocciolata in un flaw ipnotico dalle note rap, in un viaggio guidato dalla voce profonda di Nero.

“Ogni giorno siamo inseguiti in un certo modo da tutto quello che accade in giro per il mondo. L’umore delle nostre giornate è contaminato dalle notizie che, oggi più di ieri, sono parte integrante dei nostri momenti, gli stessi momenti che prima erano custodi delle nostre personali riflessioni, del nostro modo di vedere il mondo, della nostra vita all’interno di esso.

Lo smartphone, con il suo accesso immediato al mondo del web, è un oggetto pregnante e che la dice lunga sulla digitalizzazione della nostra vita, tramite esso comunichiamo e accorciamo le distanze ma allo stesso modo influisce, talvolta negativamente, sulla percezione di ciò che ci circonda. Berci su, anche in modo simpatico, denuncia questo lato opprimente” – Nero

Nero è il nome d’arte di Francesco Gambino, nato a Palermo il 26 Dicembre 1984. Cresciuto a Uditore, quartiere della periferia di Palermo si avvicina alla musica per la prima volta all’età di 14 anni suonando in varie band rock tra le quali gli Artemia, band metal prog, con i quali nel 2010 registra un EP dal titolo The Glory of a new day composto da cinque brani inediti in inglese.

Nel 2009 decide di trasferirsi a Londra, nel quartiere jamaicano di Brixton, dove vive per dieci anni prima del suo ritorno in Sicilia, nel 2019. Durante gli anni a Londra da prima fonda gli Helix Garden, band dalle sonorità rock psichedeliche, con i quali registra un EP dal titolo Lucid Dream di cui ha composto le musiche e le liriche. Successivamente comincia una collaborazione con Mike Sheer con il quale fonda i Magnets, duo acustico dal sound blues e grezzo, con i quali porta in giro per i locali di Londra un mix di brani inediti e cover.

Durante questi anni Nero cresce molto sia sul piano personale che su quello artistico, confrontandosi con le diverse realtà della vita londinese e con il melting pot culturale che la City offre. Ed è proprio grazie a questo che comincia ad elaborare un sound personale e che in qualche modo racchiuda tutte le varie influenze artistiche e culturali con le quali negli anni è venuto in contatto.

Nel 2018 inizia la collaborazione con Fabrizio Fortunato e Pasquale Prinzivalli in arte FrilloBass che si occupano delle produzioni e degli arrangiamenti dei brani scritti da Nero.

Il primo anno è molto difficile vista la distanza tra i tre e la necessità di portare avanti un progetto diviso tra Londra e Palermo. Tra i tre nasce una vera e profonda amicizia e un grande feeling artistico, negli anni trascorsi in studio, che li porta tra il 2019 e il 2020 ad arrangiare e registrare al Ruderec, studio di produzione musicale in provincia di Palermo di Fabrizio Fortunato, il singolo Berci Su, per il quale realizzano anche un videoclip con regia e montaggio della Nero Crew e le riprese a cura di Ilaria Lo Mauro e Laura Pintus.

