NDM: guarda in anteprima il video “Indieota”

Da venerdì 9 ottobre sarà online su YouTube “INDIEOTA” (Maninalto! Records), il video del nuovo singolo di NDM, band indie rock romana dall’attitudine istintiva ed immediata. Il brano, primo estratto dall’EP “NON SO SE AVETE PRESENTE”, di prossima uscita, si caratterizza per un sound dritto, deciso, nato dall’energia e dalla verità della sala prove. Un testo canzonatorio nei confronti della scena indie italiana, pregno di ironia dissacrante, smussa le sonorità “arroganti” trasportando l’ascoltatore in un mood irriverente e beffardo. “INDIEOTA” è una reazione a quello che oggi è diventata la concezione dell’artista indipendente.

Gira e rigira

la tua è una canzoncina

la canti sempre la sera e la mattina

non sei intellettuale, non hai studiato

il tuo è uno scarso cantautorato

ti vesti bene, si vede anche a pelle

barba lunga, occhiale senza lente

“imiei son testi veri, poetici e impegnati

nonsense pieno di significati

L’idea del video nasce dagli spunti presenti nel testo, che descrive il “cantante alternativo” come un fantoccio superficiale, che sforna testi falsamente intellettuali per accaparrare consensi. Vengono quindi introdotti elementi circensi, come clown e scimmie ammaestrate, e del teatro greco e romano, a sottolineare come spesse volte il mondo dello spettacolo sia fatto di maschere, delle quali la vincente è quella che fa più ridere. L’intento è un invito ironico ad andare oltre il messaggio satirico della canzone, contraddicendo apertamente le parole tramite immagini che ne portano alla luce il significato ridicolo a drammatico.

“INDIEOTA” è stata scritta da Aldo Onori e composta da Giulio Scipioni, Valerio Pistilli e Giulio Colletti e prodotta da NDM. Registrato da Giulio Ragno Favero presso il Lignum Lab Recording Studio e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio. Hanno suonato: Aldo Onori – voce, Giulio Scipioni – chitarra elettrica, Valerio Pistilli – basso elettrico, Giulio Colletti – batteria.

Gli NDM sono una band rock della scena romana. Si formano nell’autunno 2012 con Aldo Onori (1990) alla voce e chitarra elettrica, Giulio Colletti (1992) alla batteria e Valerio Pistilli (1992) al basso. I testi sono in lingua italiana, strettamente legati alle sonorità dei brani e alla volontà di trasmettere messaggi con un’attitudine quasi cantautorale. Musicalmente lasciano spazio alle distorsioni, all’alternarsi tra atmosfere violente e più soft, a strutture che ricercano la semplicità senza cadere nell’ovvietà. Dopo anni di ricerca sonora e gavetta nel territorio decidono di entrare in studio per registrare il loro primo album: “All’inferno”. Intanto nel 2017 accolgono nel gruppo il chitarrista Giulio Scipioni (1997). Nel 2018 pubblicano il già citato album, registrato con la prima formazione, al Side Studio Recording, dal quale estraggono tre singoli con video: “Io e Te all’Inferno” (MuseX), “Kofi” e “Alice nel Paese degli Orrori” (SoulFilm Production). Con l’album “All’Inferno” partono da un’accezione strettamente primitiva e primordiale alla composizione e agli strumenti, brani grezzi privi di arzigogoli rappresentano la ricerca di un’attitudine istintiva ed immediata nella comunicazione.

Il 9 ottobre esce il singolo con video “INDIEOTA”, primo estratto dal nuovo EP “NON SO SE AVETE PRESENTE”, che uscirà entro la fine dell’anno per MANINALTO! Records e registrato da Giulio Ragno Favero al Lignum Lab Recording Studio e masterizzato da Giovanni Versari presso “La Maestà studio”. Per questo EP partono dalle suddette radici lasciandole sviluppare con più consapevolezza, toccando ambienti diversi ma coerenti rispetto alla timbrica della band.

