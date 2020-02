MANCO: guarda in anteprima il live video di “Febbraio”

A quasi un anno dalla pubblicazione del suo album Sedicinoni 16:9, in anteprima per RockON e da sabato 22 febbraio disponibile anche su YouTube, Febbraio il nuovo video live di Manco registrato al Cult Recording Studio.

«Scritto realmente alla fine di Febbraio, è un pezzo dolce e intimo. È un brano che parla del peso delle distanze, materiali ed emotive, della volontà di volerle abbattere o evitare in anticipo. Descrive in maniera a tratti didascalica il vissuto reale del periodo in cui è stato composto: Trump vuole alzare un muro al confine con il Messico creando di fatto una distanza; viene scoperto il pianeta che allora era il più lontano del sistema solare, a sottolineare in maniera grottesca come un progresso della scienza sia limitato banalmente da una distanza umana.».

Credits:

Registrato Live al Cult Recording Studio

Regia: Linda Russomanno

Antonio Manco: Voce e Chitarra Acustica

Dario Di Pietro: Chitarra Elettrica

Roberto Bozza: Basso Elettrico

Simone Formato: Batteria

Testo e musiche: Antonio Manco

facebook.com/mancoofficial/

apogeorecords.it/

Album version su Spotify: https://spoti.fi/39HiL3G