LUFRAMILIA: ascolta in anteprima il singolo “Amori Telecinetici”

Dopo le schitarrate dei primi singoli, Luframilia sceglie di attenuare leggermente i toni per annunciare un passo importante del proprio percorso: l’uscita dell’album d’esordio come solista, Migliaia di Frammenti di Luce, previsto per il 20 novembre.

Amori telecinetici, il nuovo singolo del cantautore reggino, mette in secondo piano le distorsioni e i sound tipicamente californiani per assumere tratti più intimi, quasi una ballad senza però rinunciare in toto a un filo di distorsione. È l’accompagnamento musicale perfetto per un testo che esplora la dimensione interiore e onirica delle nostre coscienze, immerse in un mondo fatto di relazioni sempre più virtuali e tecnologiche ma che nel loro profondo non smettono di rispondere a stimoli tutti fisici e sensoriali, comunicando tra loro come in maniera telecinetica.

È un concetto che riprende anche l’artista Perla Giraudo, autrice dell’artwork e del visualiser del singolo: “L’artwork ha colori molto “pop” che aiutano a rafforzare l’idea d’interconnessione su cui si basano molti rapporti al giorno d’oggi: relazioni distanti ma collegate, quasi plastiche, vestite di lunghe attese e sogni, accorciate da messaggi che paradossalmente si muovono alla velocità della luce e che in qualche modo ci tengono legati o collegati al prossimo. La realtà che conosciamo vive di contraddizioni e paradossi, di sentimenti intensi espressi attraverso comunicazioni artificiali, di prese al posto del cuore e cavi, che definiscono la realtà.”

“È una canzone che parla delle coscienze, che mentre dormiamo si inseguono, nello spazio e nel tempo, al di là delle nostre volontà, oniro-naute dei sogni di cui non siamo consapevoli. Si incontrano e hanno le loro storie, e il tutto dentro il Wi-Fi dei nostri cellulari con il router al posto del cuore. Una canzone che puoi ascoltare di notte, appena prima di andare a dormire, e puoi sentire che c’è qualcosa di più oltre le nostre scelte, che connette le nostre emozioni!” Luframilia

Luframilia nasce dal plettro e dalla penna di Davide Bolignano, già militante in diversi progetti musicali a Reggio Calabria. Dopo aver tenuto per anni nel cassetto svariati brani composti di notte nella sua cameretta con la chitarra acustica registrandoli in memo vocali sul cellulare, Davide sente la necessità di fare un passo in avanti e decide di condividere queste “canzoni scheletro” con l’amico mix engineer Alessio Mauro.

I riflessivi flussi di coscienza e linee vocali di Davide vengono immersi in un letto strumentale ricco di up and down emozionali, di discese acustiche in vicoli ciechi e bui, e di salite corali, catartiche ed epiche, quasi con l’istintivo, inaspettato e paradossale obiettivo di fondere l’intimità cantautorale a suoni potenti e d’impatto, tipici di uno stile d’oltreoceano, ricchi di tutte le sue influenze musicali preferite, dal punk rock, all’alternative, al pop e all’indie.

Ad aprile 2019, Luframilia pubblica il suo primo singolo L’eremita postmoderno, accompagnato da un videoclip prodotto da Officine Alpha. Il suo primo album in studio, Migliaia di frammenti di luce, che pubblicherà sotto l’etichetta torinese The Boring Label, uscirà a fine 2020, anticipato dai singoli Gravitazionale, Resisto e Non Combatto, e Amori Telecinetici.

