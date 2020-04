LITHIO: guarda in anteprima il video “No One Writes to the Colonel”

No One Writes to the Colonel nuovo singolo dei Lithio, è un omaggio che la band ha voluto fare al proprio fan base russo. La canzone, cover del celebre brano dei Би-2 e diventato un vero e proprio inno, per questa occasione è stata riproposta dal trio in chiave completamente diversa e moderna, mantenendo però la lingua originale.

La traccia è inoltre accompagnata da un videoclip ufficiale diretto da Gabriele Villa.

Certe volte basta poco per iniziare un sogno: una chitarra e un registratore Philips degli anni 80. Così nasce una nuova vita fatta di parole e accordi, così nascono i Lithio.

Daniele Scardina forma nel 2002 la band in pieno stile grunge. Il primo disco esce qualche anno dopo, nel 2009 con il titolo “Stato d’Anime” e porta la band ad affrontare al primo tour ufficiale in tutta Italia.

Nel 2012 esce il secondo lavoro in studio “Le Verità Nascoste”, concept album che fa conoscere al grande pubblico la qualità compositiva della band e che porta alla vittoria di numerosi concorsi tra cui la Battle of The Band 2012, promossa da Virgin Radio.

Il 6 febbraio 2016, anticipato dal singolo #IoNo, esce “Lithioland”, terza fatica della band, al quale segue un tour di oltre 50 date, tra cui uno show in apertura a Eugenio Finardi e gli iDays a Milano nel 2017.

Nello stesso anno arriva la prima tournée estera che porta i Lithio in Russia per 10 emozionanti date, e sempre nel 2017 decidono di effettuare una grossa evoluzione nella composizione. Gran parte del nuovo lavoro verrà infatti scritto in Giappone e verrà fortemente influenzato dalla musica elettronica, così nasce il terzo album “Shibuya”.

Nel novembre del 2019 parte lo Shibuya world tour con 5 date in Italia e 11 in Russia quasi tutte sold out.

Il 24 aprile 2020 esce il primo singolo della storia dei Lithio non cantato in Italiano, ma proprio in russo “No One Writes to the Colonel”. Appena finita l’emergenza covid 19 i Lithio annunceranno il ritorno in Russia per un tour ancora più grande.

www.facebook.com/LITHIOLAND