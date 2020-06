LENNY KRAVITZ: guarda il nuovo video “Ride”

Lenny Kravitz pubblica il video del suo nuovo singolo “Ride”, estratto dall’ultimo album Raise Vibration. Il video è stato diretto dall’acclamato fotografo Mark Seliger e girato in Francia, tra Parigi e Senlis.

“Abbiamo girato questo video qualche mese fa in Francia, prima che potessimo anche solo immaginare come sarebbe stata la vita oggi. Dopo aver ascoltato il brano insieme, io e Mark abbiamo avuto una visione: volevamo rappresentarlo attraverso il ritratto di due personaggi, lo scrittore e lo spirito”, rivela Lenny Kravitz.

Il brano si aggiunge al lungo catalogo dell’artista già degno di nota. Più specificatamente, Rolling Stone ha definito la versione inserita all’interno dell’album come “una delle sue più straordinarie performance canore degli ultimi anni”, e Paste ha detto che “il sentimento è così nobile e così necessario in tempi come questi che riesce a suscitare i brividi ancora prima che la canzone finisca”.

Lenny Kravitz, in questo undicesimo album ‘Raise Vibration’, eleva ulteriormente l’unione tra rock ‘n’ roll, funk, blues e soul. Aperto alla cultura giovanile, ma illuminato da tre decenni di saggezza, questo nuovo lavoro rappresenta una rinascita potente e creativa, un’opera audace, brillante e vivace degna della sua eredità e del suo spirito senza confini.