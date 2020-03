LE CANZONI GIUSTE: guarda in anteprima il video di “Cindy”

Chi è Cindy?

Cindy è un’influencer. Cindy è moderna.

Cindy è una fashion blogger. Cindy veste solo Top Brands. Cindy è una grande lettrice.

Cindy ama gli animali. Cindy è vegana. Cindy è una filantropa. Cindy è plasticfree.

Cindy è amata da tutti. Cindy ha un grande carisma. Cindy ha più di 100k Followers…comprati.

Tutti noi vorremmo essere Cindy.

Chi sono Le Canzoni Giuste?

Le Canzoni Giuste nascono a Pescara nel febbraio del 2017, sotto il nome di Iacopo Ligorio & Le Canzoni Giuste. A febbraio 2020 la band licenza il proprio frontman Iacopo Ligorio per proseguire la propria carriera sotto il nome “Le Canzoni Giuste”, con un nuovo frontman, più bravo di quello prima: Iacopo Ligorio.

Non sentono di appartenere a nessun genere musicale specifico, decidono così di coniare un nuovo genere che denominano “Rock Fallimentare”.

“Canzoni Demenziali per persone Intelligenti, Canzoni Intelligenti per persone Demenziali”

Nel 2018 la band ha partecipato alla finale del programma TV “IBAND” (Mediaset), in onda su La5, è stata finalista di Area Sanremo 2018, del Premio Pierangelo Bertoli, vincitrice nazionale del Festival della melodia e del Premio “Va in scena lo scrittore”. Nel 2019 il gruppo è stata protagonista di vari concorsi musicali, in particolare ha ottenuto la vittoria nei contest “A-Cappello” e “Revolution Sound“ e raggiunto la finale del “Distrarte” Contest. Il brano “Per l’amor del cielo”, contenuto nell’album omonimo, è stato inoltre selezionato tra i finalisti del Premio “Artemergente”.

La band ha all’attivo 2 album: “TALENTOPOLI”, pubblicato nell’Agosto 2018 per l’etichetta Mea record company e il nuovo lavoro “Per L’Amor Del Cielo”, pubblicato a maggio 2019 per l’etichetta “World Fonogram Records” il quale ha visto la preziosa collaborazione di Mike Applebaum (Ennio Morricone). Dall’album sono stati estratti i singoli, con relativi videoclip, dei brani “Ma perché mi insulti su Facebook? Comprati una macchina”, “Per l’amor del cielo” e “Salame”. Hanno suonato con Maurizio Solieri (Vasco Rossi) e aperto concerti, collaborato e suonato sullo stesso palco con diversi artisti del panorama nazionale (Alberto Bertoli, Nek, Dolcenera, Marco Masini, Negrita, Davide Shorty, Giancane, Le Mandorle, Franco Mussida, Almamagretta, Giuseppe Anastasi).

Appaiono diverse volte in televisione nei servizi Rai e Mediaset, ma per sbaglio.

Sono la prima Band annunciata al Mei 2020, sempre per sbaglio.

Li aspetta un nuovo tour estivo, e la produzione di un nuovo album; e se tutto va bene aspirano a presentare cotto e mangiato insieme a Benedetta Parodi.

ATTENZIONE: possono causare disturbi da stress post traumatico.

LE CANZONI GIUSTE SONO:

IACOPO LIGORIO – VOCE, CHITARRA

BRUNO CONTIN – TASTIERE

FLAVIO PIERMATTEO – SAX

LUCA DEGL’INNOCENTI – BASSO

Facebook: https://www.facebook.com/lecanzonigiuste/

Instagram: https://www.instagram.com/lecanzonigiuste/