LAURA PIZZARELLI: guarda in anteprima il video “Il tuo amore non è più”

E’ uscito a gennaio “Post Millennio”, l’EP di esordio di Laura Pizzarelli, un lavoro frutto della sedimentazione di idee, pensieri, emozioni che prendono forma e diventano colonne sonore di istanti di vita della giovane cantautrice pugliese.

L’album è stato finanziato grazie ad una campagna di raccolta fondi di successo sull’innovativa piattaforma di crowdfunding editoriale commON Music che abbina il sistema del crowdfunding all’editoria musicale: i sostenitori del progetto, infatti, sono a tutti gli effetti partner e supporter dell’artista.

Post Millennio, prodotto artisticamente dal producer e musicista pugliese Molla, è il risultato di un processo di scrittura iniziato quando Laura aveva solo 14 anni che si è riavvolto per decine di volte, per decine di canzoni diverse. Per Laura scrivere canzoni e anche un valvola di sfogo paragonabile alla catarsi: fa stare bene.

Post Millennio indica questo preciso periodo storico in cui la sua generazione si trova a vivere. Laura ci dice che siamo dominati dall’idea di essere “quelli venuti dopo”. Cresciuti in questa bolla temporale del cosiddetto Post qualcosa.

Alle volte viene spontaneo chiedersi, dato che molti nel 2019 dicono essere stato già detto tutto, cosa per noi sia possibile dire ancora. Anzi, se proprio sia possibile esprimere adesso qualcosa di nuovo. Laura crede che l’autenticità sia la risposta a questa domanda.

Se si è veri, ogni possibile creazione fonderà nell’autenticità il suo stesso significato e la sua bellezza. Le canzoni sono figlie della sua quotidianità e di questa concezione per cui vige una contaminazione continua tra passato e presente, tra temi classici e temi moderni, tra riflessione e spensieratezza.

E’ l’emozione il filo che lega questo microcosmo frantumato.

E’ questa la sola chiave di lettura di un ordine nel caos di PostMillennio.

Laura Pizzarelli nasce a Genova nel 1995. Dall’età di 15 anni inizia a scrivere canzoni e a studiare canto a Bitetto in provincia di Bari. Negli anni del liceo studia pianoforte e chitarra ma è dopo, durante il periodo universitario, che incontra la scena musicale barese iniziando a suonare in diverse formazioni per poi decidere di intraprendere il percorso solista.

Nell’estate 2017 finisce di lavorare ad un ep di suoi inediti, arrangiati e prodotti dell’artista barese Molla, con la produzione esecutiva di Marco Valente. Lo stesso anno vince il contest online del Premio Bruno Lauzi per il cantautorato accedendo come finalista scelta dal web al concorso tenutosi il 24 agosto 2017 ad Anacapri.

Partecipa in autunno agli stage del “Musicarium” e del “Songwriting camp” organizzati dal Medimex e SonyAtv per cui è selezionata da Pugliasound. Viene selezionata come finalista al concorso per cantautori “Materiale Resistente 2.0” organizzato a novembre 2017 dal Mei (meeting delle etichette indipendenti) al Teatro di Faenza. Pubblica su YouTube a febbraio 2018 il suo primo videclip realizzato da Oz film produzioni Cinematografiche del brano “Semplicemente”.

Partecipa al premio Musica contro le mafie, vincendo la targa SIAE come giovane autrice con il brano “La Libertà” che le permette di prendere parte a Casa Sanremo 2018 nel periodo del Festival. Ritira la Targa a Casa Sanremo il 6 febbraio 2018 nella sala Ivan Graziani e si esibisce in serata nella sala Lounge sempre ubicata al Palafiori.