LA COLLERA: guarda in anteprima il video “Certi posti sono fatti per sentirsi soli”

“Certi Posti Sono Fatti Per Sentirsi Soli” è il primo singolo della band milanese La Collera, disponibile dall’8 maggio 2020, che anticipa il primo disco omonimo, distribuito da Alka Record Label. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni) e Manuele Fusaroli, produttore di alcuni dei maggiori dischi indie italiani.

Così la band lombarda descrive il nuovo lavoro: Certi posti sembrano fatti apposta per evaderne. Certi posti sono la sfida alla banalità del quotidiano, sono metafora dell’isolamento che non potrà mai imbrigliarci, perché non vogliamo arrenderci, non possiamo fermarci. Mai.

Certi posti iniziano con un rock che esplode per scatenare un’irrefrenabile voglia di ballare, di ridere senza altro motivo che la voglia di vivere, senza finzioni, senza compromessi.

Col suo marcato dualismo fra lo stile musicale de La Collera (riconoscibilissimo per la sua complice vitalità e il suo ritmo sempre fresco e irriverente), e la struggente poesia delle liriche (apparentemente sconsolate ma in realtà sornione e piene di voglia di lottare), “Certi Posti Sono Fatti Per Sentirsi Soli” è un inno alla voglia prepotente di ricominciare proprio quando tutto sembra finito. Non si può fare a meno di incazzarsi, in certi posti, per tornare a sperare, cantando a squarciagola, e sudando, e ballando fino allo stremo, perché Certi posti sono la prova che le tenebre possono essere sconfitte anche da una canzone.

LA COLLERA è una band Indie Pop Rock di Milano nata alla fine del 2017 e composta da Giovanni, Andrea, Enrico e Alessandro. Quattro musicisti dai trascorsi simili – grazie alle tante esperienze in studio e dal vivo – e dai gusti musicali spesso differenti. Proprio questa diversità è ciò che maggiormente concorre a definire il loro stile, melodicamente immediato ma al tempo stesso scomposto e poco addomesticato.

Nel 2018 lavorano alla composizione di brani inediti iniziando fin da subito una massiccia attività dal vivo. Nello stesso anno salgono sul palco del Teatro Ariston in qualità di finalisti di Sanremo Rock, classificandosi al secondo posto e vincendo due premi speciali della giuria.

Nel 2019 Valerio Zelli produce il brano “AntiLove” per l’etichetta M.R.I. registrato presso gli studi di Sonopoli da Francesco Loparco, mentre il Videoclip con Oscar Serio, in uscita il 20 Giugno 2019 con distribuzione e promozione SPC Sound. Il singolo riceve ottimi riscontri sulle piattaforme di streaming (solo su Spotify raggiunge e supera i 24mila ascolti) venendo inserito in diverse playlist italiane ed estere. A novembre, il video del brano, viene selezionato dal circuito TelesiaTV e compare sugli schermi delle metropolitane di Roma, Milano e Brescia e in 14 aeroporti italiani.

Nel frattempo, la band consolida il proprio repertorio con numerosi live nei principali circuiti di musica della Lombardia tra cui gli spazi di Radio Popolare, Anfiteatro Martesana e la storica palestra Visconti, teatro del film ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti.

A inizio anno si chiudono negli studi del Natural HeadQuarter di Manuele Fusaroli, musicista e produttore dei maggiori dischi indie italiani degli ultimi anni (Zen Circus, Bugo, Tre Allegri Ragazzi Morti, Teatro degli Orrori, Nobraino), e incidono i 4 brani del loro primo EP omonimo, prodotto e distribuito da Alka Record Label.

