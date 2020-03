KIWIBALBOA: guarda in anteprima il live video “Natale in Argentina” feat. Divi de I Ministri

Guarda in anteprima la versione live studio di “Natale in Argentina”, terzo singolo estratto dal disco omonimo dei KiwiBalboa, che narra le vicissitudini di personaggi strambi nella notte di Natale, una notte buia come altre, in cui lasciarsi inghiottire dai vicoli della Genova più vera.

La canzone, in collaborazione con Divi voce e basso dei I Ministri, è stata registrata al Greenfogstudio di Genova. Riprese di Lorenzo Santagada e Stefano Pulcini.

I KiwiBalboa nascono a Genova nel 2014. A marzo 2016 esce il primo lavoro “Tre Buoni Motivi” per l’etichetta La Clinica Dischi a cui segue una promozione live in club e palchi nel Nord e Centro Italia.

A inizio 2017 cambia la line up della band con l’arrivo di Amedeo Marci come nuovo batterista ufficiale. Nel mese di febbraio 2017 inizia la collaborazione artistica con Davide “Divi” Autelitano, voce e basso de I Ministri, che seguirà la produzione artistica dei pezzi scritti per il nuovo album “Natale in Argentina”.

A inizio 2019 KiwiBalboa firma un contratto discografico con Overdub Recordings e si appresta a portare in giro per l’Italia il disco “Natale in Argentina”.

KIWIBALBOA

GENERE Alt-Indie-Rock

CITTÀ DI ORIGINE Genova

FORMAZIONE Tommaso Dogliotti (chitarre e voci), Stefano Previtera (basso e voci), Amedeo Marci (batteria)

https://www.facebook.com/kiwibalboa/