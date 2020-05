KASSIE AFÓ: guarda in anteprima il video di “Jamu” (feat. Baba)

Esce venerdì 12 Giugno “Hestia Koinè”, album di debutto di Kassie Afò, progetto solista di Giulio Tosatti (producer e percussionista), su etichetta Junkfish World. Il nome del progetto viene dalle parole Kassa (ritmo africano originario del popolo Malinke della Guinea dell’est) e Afö che vuol dire “suonalo!, dillo!”.

Il video di “Jamu” è stato girato a New York, location scelta come simbolo di un cosmo sintetizzato, dato che è una città abitata da praticamente tutte le etnie e culture del mondo, oltre che per rendere maggiormente l’ idea di messaggio globale.

Il video è un’ esortazione a tendere una mano e ad aprirsi nei confronti di coloro che cercano rifugio o chiedono aiuto. Tratta gli altri come vorresti essere trattato.

E’ stato girato in un momento in cui in Italia il problema dell’immigrazione e della chiusura dei porti era decisamente molto acceso. E’ il sistema economico di oggi che fin dalla nascita ci educa a pensare fondamentalmente a se stessi e al proprio benessere: si parla principalmente solo di soldi, produttività e tecnica, non più di uomini, fratellanza e spirito.

Il video è diretto e girato da Alessandro di Natale di Junkfish Film.

Il nome “Hestia Koinè” in greco significa “focolare comune”. Nelle antiche poleis greche era un luogo importante, sacro: il simbolo della città e il centro della comunità, dove ogni individuo era parte della stessa collettività.

Questo primo album – anticipato da un EP uscito nel novembre 2018 – nasce dal desiderio di esplorare generi differenti all’interno della musica elettronica e fonderli con ritmi e suoni tipici del bacino Mediterraneo, dell’Africa e del Sud America.

Metaforicamente il disco rappresenta proprio questo concetto: un punto di aggregazione, attraverso la partecipazione di diversi cantanti, culture e background.

La musica di Kassie Afò è un invito a ballare, ad andare oltre certe apparenze, certe frontiere mentali, creando nuovi legami.

Le percussioni, tra gli strumenti più antichi che ci siano, come dei veri e propri spiriti guida in sintonia con i nostri cuori, ci portano una nuova consapevolezza e un nuovobenessere.

Combinando la tradizione percussionista africana con le sonorità elettroniche attuali, Kassie Afò intende dar vita ad una mistura che non cancelli e rinneghi il passato ma che non ne sia nemmeno prigioniera.

https://www.instagram.com/kassie_afo/

https://www.facebook.com/kassieafo/