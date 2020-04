JUSTIN ADAMS: guarda in anteprima il video “Endless Ocean”

Venerdi 24 aprile uscirà “Endless Ocean” dal compositore / musicista Justin Adams, storico chitarrista di Robert Plant.

La settimana in cui il mondo stava cambiando, giorno per giorno tutti i piani sono stati cancellati. Svegliarsi ogni mattina rivalutando il significato di tutto. E proprio in questo momento la canzone mi è venuta in mente.

Mio figlio Joe, appena tornato dal college, capendo lentamente che sarebbe passato un pò di tempo prima che potesse tornare ai suoi studi e a rivedere i suoi amici, ha aggiunto il testo.

Alzando gli occhi al cielo stellato e sapendo che tutto sta cambiando. Bisogna tenere conto solo degli elementi essenziali, non si può sprecare niente, gustare la bellezza che c’e’ in tutto questo. Un luccichio di luce sull’oceano infinito.

Justin Adams è conosciuto come chitarrista e co-autore con Robert Plant nei suoi Sensational Space Shifters. Inoltre ha scritto e registrato con Jah Wobble, Sinead O’Connor e ha realizzato gli album da solista Desert Road e Ribbons, entrambi riconosciuti come classici della World Music.

Come produttore, spiccano i suoi album con Tinariwen e Rachid Taha, mentre la sua serie di album su Real World Records con il maestro musicista gambiano Juldeh Camara è riconosciuta come rappresentazione definitiva dell’Afro-Blues. Altre collaborazione vanno da Karl Hyde e Brian Eno, da Ebo Taylor a Billy Bragg.