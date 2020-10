JOKE ADDICTION: guarda in anteprima il video “My Life is a Bad Time”

“My Life is a Bad Time” è il nuovo singolo dei siciliani Joke Addiction.

Il brano racconta la condizione psico-sociale dell’individuo che tende a pensare troppo: il classico personaggio che non riesce a capire e vivere il pensiero della massa comune, rischiando così che la propria vita gli scivoli dalle mani guidato da forze e energie negative che manipolano in modo ambiguo il suo tempo e la propria mente.

Viene così travolto da una voglia di vivere che nasce dalla paure del tempo che scorre velocemente e che diventa qualcosa di frenetico e terrificante, che confonde e stordisce dando la netta sensazione di una morte psicologica. Dalla vitalità si passa così ad una sorta di ricerca di riposo e di rifugio che possa isolare dai cattivi ricordi e le brutte esperienze vissute.

I Joke Addiction sono una band Heavy-Groove / Hard Rock originaria di Siracusa.

La band è stata fondata da Andrea Campisi (Voce e Chitarra) e Carmelo Di Natale nell’ottobre del 2013. Nel 2015 il bassista Simone Giglio entra a far parte della formazione.

Durante gli anni che seguono la band si concentra sulla produzione di brani originali e su un’intensa attività live.

Nel 2019 i JA prendono parte alle finali nazionali di Sanremo Rock presso il Teatro Ariston di Sanremo e nel 2020 entra a far parte della band il chitarrista Vincenzo Abbate nel ruolo di chitarra ritmica, andando così a completare la formazione attuale.

www.facebook.com/JokeAddictionOfficial